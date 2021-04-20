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鋪滿帝王蟹肉+蟹膏！日本橋海鮮丼還有「鮑魚丼」登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
日本橋海鮮丼辻半新推出「雪」與「旬」兩款套餐。圖/日本橋海鮮丼辻半提供
日本橋海鮮丼辻半新推出「雪」與「旬」兩款套餐。圖/日本橋海鮮丼辻半提供

來自東京的「日本海鮮丼辻半」自4月22日起，以智利帝王蟹、鮑魚等食材，全新推出「雪」與「旬」兩款海鮮套餐，讓民眾可以品嚐到不同的時令滋味。針對黑鮪魚季與母親節的到來，還可將鮪魚加價升級成「黑鮪魚」，讓美味更上一層樓。

日本橋海鮮丼辻半打造有「海鮮珠寶盒」特色吃法，常年盤踞日本權威食評「食べログ」東京海鮮丼的排名首位，並連續6屆榮獲日本「全國丼連盟」海鮮丼金賞。在登台之後，也針對台灣消費者的求新慾望，多次推出特色料理。繼於2月推出以酪梨為主的「翡」特餐後，本次新推出的「雪」套餐，選用智利進口帝王蟹為主角，蒸熟後手工剝絲，滿滿鋪在海鮮珠寶盒上，並在頂端點綴香濃蟹膏。可以先直接單獨享受蟹肉與蟹膏的鮮甜，再拌入海鮮丼中享用，每份880元。「旬」套餐則挑選頂級鮑魚，透過慢火磯煮，帶出鮑魚鮮嫩多汁的口感與醬油風味，並搭配軟絲、甜蝦、冰鮮黃鰭鮪等應時海鮮，勾勒出豐富的層次滋味，每套680元。兩款新品在品嚐過程中，都可再加入日本真鯛高湯，體驗京都「鯛茶漬け」的絕妙吃法。

日本橋海鮮丼辻半本次新品上市，同時推出期間限定的2人及4人優惠套餐，結合海鮮珠寶盒及職人海鮮丼，讓民眾可以在母親節期間共享美味。隨著黑鮪魚季到來，即日起只要點購任一款海鮮珠寶盒，即可以149元優惠價，將珠寶盒內的鮪魚升級為黑鮪魚，創造更豪華的享受。

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