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周杰倫也愛「紅頭」IG自封布根地「樂花伯爵」

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
周杰倫在IＧ秀出布根地樂花園酒莊Domaine Leroy系列，自封「樂花伯爵」。圖／摘自周杰倫IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
周杰倫在IＧ秀出布根地樂花園酒莊Domaine Leroy系列，自封「樂花伯爵」。圖／摘自周杰倫IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

歌壇天王周杰倫除了因一曲〈Mojito〉吸引「火星人」Bruno Mars的注意，邀請周杰倫代言自己策劃的蘭姆酒品牌SelvaRey而「跨入酒界」；現在他也同時愛上法國布根地有「布根地之后」封號的名莊樂花園酒莊（LEROY），在IG上自封為「樂花伯爵」。

樂花園酒莊創立於1868年，現在領導這個擁有56英畝葡萄園的著名酒莊的是有「布根地貴夫人」之稱的 Lalou Bize-Leroy，酒界稱為拉魯（Lalou）女士。

對於熟悉樂花園酒莊的消費者來說，時常聽見「紅頭」與「白頭」說法。

簡單來說，葡萄由酒莊自葡萄園產出，Leroy莊園親自從栽種到釀製，全程品質監控，這些酒便冠以「Domaine Leroy」出售，酒頭以紅色蜜蠟封頂。「Domaine Leroy」酒款的葡萄樹產量，通常是正常的三分之一，在這樣的高成本之下，Domaine Leroy酒款的價格也居高不下。

但幸運的是，Leroy莊園為了讓更多喜愛布根地酒款的人，能以較沒負擔的價格品嚐到佳釀，酒莊在布根地地區內選購優質葡萄後，以拉魯女士過人的技術釀製。這樣的酒會掛上「Leroy Collection」字樣，且酒封口是白色，作為辨識。

而在天王周杰倫面前一字排開的，當然都是「紅頭」酒款，其中還有1979年的珍稀老年份，真是令人欣羨不已啊。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

樂花園酒莊主人Lalou Bize-Leroy，有「布根地貴夫人」封號。圖／LEROY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
樂花園酒莊主人Lalou Bize-Leroy，有「布根地貴夫人」封號。圖／LEROY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一整排「紅頭」樂花園酒款並列，「軍容」壯盛。圖／摘自周杰倫IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
一整排「紅頭」樂花園酒款並列，「軍容」壯盛。圖／摘自周杰倫IG。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
樂花園酒莊是布根地名莊，以自然動力法種植葡萄，不噴灑農藥、化學肥料。圖／LEROY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
樂花園酒莊是布根地名莊，以自然動力法種植葡萄，不噴灑農藥、化學肥料。圖／LEROY提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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