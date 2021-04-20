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日本韓食SAIKABO插旗新北 百貨韓國展爽吃國民美食

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
不能出國的時候，民眾更愛透過異國料理美食，懷念出國的滋味。圖／業者提供
不能出國的時候，民眾更愛透過異國料理美食，懷念出國的滋味。圖／業者提供

不能出國的時候，民眾更愛透過異國料理美食，懷念出國的滋味。日本連鎖韓國料理餐廳SAIKABO繼去年底進駐環球購物中心南港車站後，台灣二號店選擇插旗新北、進駐板橋大遠百9樓。另外，新光三越台北南西店、台北統一時代百貨也正展開韓國商品展，讓消費者在母親節檔期購物期間，也能就近補充韓系美食。

SAIKABO品牌創始人柳香姬，1985年來到日本，為了推廣從祖母、母親繼承的韓國家庭料理的味道，與丈夫吳永錫一起創立「SAIKABO」。SAIKABO在日本為連鎖韓國料理餐廳，在東京、大阪等各大城市達33間分店。在日韓國際交流期間，韓國大使更曾選定SAIKABO泡菜作為韓國代表美食贈與日本天皇。

SAIKABO主打韓國家常菜，由大展國際餐飲引進台灣，台灣SAIKABO餐廳以日本、韓國文化元素融合，延續日本的餐廳附有自助式餐食吧區，提供豐富的韓國小菜，包括清爽微辣的泡菜、蘿蔔等涼拌蔬菜，與多種配料參拌的炒韓式冬粉，特製辣醬拌炒的肉品御膳料理，會隨季節變換不同菜色，單點再加99元就可享有韓國家常菜自助吧吃到飽。板橋大遠百店4月30日前推出點購二人、四人、六人套餐再享9折優惠；飲料買一送一（不含酒精飲料）。

新光三越台北南西店一館9樓活動會館在4月26日前展開「濟州島韓國商品展」，進駐超過40家韓國道地美食，當中有20家為初登場人氣小吃，包括老字號名店「濟州西歸浦飯捲」、韓國國民點心「THE HOTTEOK韓國得糖餅」、韓系咖啡廳「ChocoChez Bakery」帶來的地瓜、馬鈴薯、南瓜、紫薯麵包，以及辣味魚板串等韓國美食。

統一時代百貨台北店4月23日前在B2特賣會場舉辦「韓國物產展」，共區分為熟食區、零食區、小物區及美妝區，網羅韓國各式餅乾零食、泡菜、調理包、保養品、化妝品等，現場還有手作熱騰騰的韓式咕咕家炸雞、超牽絲起司熱狗、起司辣炒年糕、韓式手工Pizza、麻藥糖餅、海苔飯捲等韓國道地美食。

新光三越台北南西店辣味魚板串，推薦價80元。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店辣味魚板串，推薦價80元。圖／新光三越提供
日本連鎖韓國料理餐廳SAIKABO進駐板橋大遠百9樓。圖／遠百提供
日本連鎖韓國料理餐廳SAIKABO進駐板橋大遠百9樓。圖／遠百提供
統一時代百貨台北店4月23日前在B2特賣會場舉辦「韓國物產展」。圖／統一時代提供
統一時代百貨台北店4月23日前在B2特賣會場舉辦「韓國物產展」。圖／統一時代提供
新光三越台北南西店一館9樓活動會館在4月26日前推出「濟州島韓國商品展」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西店一館9樓活動會館在4月26日前推出「濟州島韓國商品展」。圖／新光三越提供
新光三越台北南西ChocoChez Bakery地瓜/馬鈴薯/南瓜/紫薯麵包，推薦價65/65/70/70元。圖／新光三越提供
新光三越台北南西ChocoChez Bakery地瓜/馬鈴薯/南瓜/紫薯麵包，推薦價65/65/70/70元。圖／新光三越提供

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