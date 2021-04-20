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芋泥或冰淇淋？Lady M、哈根達斯「6款蛋糕」寵愛媽媽

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「花開幸福」則以夏威夷果仁、草莓、香草等多種口味的冰淇淋所組成，7吋2,480元。圖／哈根達斯提供
「花開幸福」則以夏威夷果仁、草莓、香草等多種口味的冰淇淋所組成，7吋2,480元。圖／哈根達斯提供

溫馨的母親節即將到來，許多甜品業者也推出應景的母親節蛋糕讓兒女表達心意。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今年也推出4款母親節蛋糕，並有綁定會員加贈250元現金抵用券的優惠。「Lady M」則是推出6吋規格的玫瑰千層、芋頭千層，讓媽媽們能享受佳節甜點的美味。

Lady M每年母親節推出的「玫瑰千層」，在餅皮間抹有玫瑰花香的卡士達，頂層鏡面則是撒有片片玫瑰花瓣，入口能品嚐到優雅的花香，6吋1,800元；針對芋頭愛好者所設計的「芋頭千層」，使用口感鬆軟的台灣在地芋頭，製作成綿密的芋頭鮮奶油入餡，帶來醇厚典雅的芋頭香氣，還有著芋頭顆粒口感，6吋1,900元。即日起至4月25日期間，Lady M開放母親節蛋糕預購，並可於5月1日至5月9日於4間門市提領，省去排隊等候的時間。

哈根達斯今年所推出的4款母親節限定蛋糕中，再度推出的「愛綻放」有著層層堆疊的玫瑰花瓣造型，內藏有覆盆子雪酪與草莓冰淇淋，7吋2,480元。「花開幸福」則以夏威夷果仁、草莓、香草等多種口味的冰淇淋所組成，彷彿一束可愛的花束，7吋2,480元。「玫瑰漫舞」選用玫瑰荔枝覆盆子、藍莓冰淇淋為基底，再搭配簡約的裝飾與淋面作為點綴，7吋2,180元、10吋2,780元。另外還有加入小熊維尼元素的「馨愛維尼」可供選擇。即日起至5月9日期間，會員綁定LINE好友購買任一蛋糕，即贈250元現金抵用券；並有線上下單免運費的優惠。

「愛綻放」有著層層堆疊的玫瑰花瓣造型，7吋2,480元。圖／哈根達斯提供
「愛綻放」有著層層堆疊的玫瑰花瓣造型，7吋2,480元。圖／哈根達斯提供
Lady M針對母親節推出6吋規格的玫瑰千層、芋頭千層。圖／Lady M提供
Lady M針對母親節推出6吋規格的玫瑰千層、芋頭千層。圖／Lady M提供

母親節 Lady M

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