芋泥或冰淇淋？Lady M、哈根達斯「6款蛋糕」寵愛媽媽

溫馨的母親節即將到來，許多甜品業者也推出應景的母親節蛋糕讓兒女表達心意。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今年也推出4款母親節蛋糕，並有綁定會員加贈250元現金抵用券的優惠。「Lady M」則是推出6吋規格的玫瑰千層、芋頭千層，讓媽媽們能享受佳節甜點的美味。

Lady M每年母親節推出的「玫瑰千層」，在餅皮間抹有玫瑰花香的卡士達，頂層鏡面則是撒有片片玫瑰花瓣，入口能品嚐到優雅的花香，6吋1,800元；針對芋頭愛好者所設計的「芋頭千層」，使用口感鬆軟的台灣在地芋頭，製作成綿密的芋頭鮮奶油入餡，帶來醇厚典雅的芋頭香氣，還有著芋頭顆粒口感，6吋1,900元。即日起至4月25日期間，Lady M開放母親節蛋糕預購，並可於5月1日至5月9日於4間門市提領，省去排隊等候的時間。