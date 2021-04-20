韓國天團BTS什麼味道？麥當勞推出聯名餐 台灣也吃得到！

全球連鎖速食店龍頭麥當勞19日公布，將推出韓國人氣天團BTS防彈少年團聯名套餐。

美國有線電視新聞網CNN報導，麥當勞跟BTS聯名套餐預計5月底先在韓國、美國、加拿大等10多個地區販售，接著6月初會在包括台灣等50多處上市。套餐內容物包括10塊麥克雞塊、中薯、可樂，與2款以韓國麥當勞食譜為靈感調配而成的最新獨家醬料：甜辣醬跟紐澳良風味醬。

路透社指出麥當勞去年9月、10月分別跟美國饒舌歌手Travis Scott，以及拉丁天王J Balvin推出聯名套餐大獲成功，在促銷Travis Scott聯名餐期間需求激增，麥當勞的食材在某些店面還一度短缺，無法供應四盎司牛肉堡。

BTS在2019年4月成為50年來繼披頭四跟頑童合唱團，在不到1年內3張專輯擠身Billboard前200大排行榜暢銷冠軍的第3個團體。

今年麥當勞看準這股BTS熱潮順勢推出聯名套餐，和過往操作名人聯名餐一樣，沒有新餐點而只是重組既有菜單，並加上特製醬汁，對於員工出餐負擔不會太大，又能吸引特定消費者。