快訊

扯！「沒牆沒天花板」頂加棚屋月租12K 網友：被台北嚇到了

公費新制「綁約10年」現反效果 台大醫建議參考半導體學院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

音樂劇《最美的一天》首次巡迴高雄

聯合新聞網 / 聯合數位文創
音樂劇《最美的一天》用多媒體與光影打造的劇場浪漫，療癒而不傷感的生命旅程。圖C MUSICAL提供
音樂劇《最美的一天》用多媒體與光影打造的劇場浪漫，療癒而不傷感的生命旅程。圖C MUSICAL提供

由C MUSICAL與聯合數位文創共同主辦的原創音樂劇《最美的一天》本周4/23、4/24即將在高雄大東文化藝術中心上演。全劇無對白，以全歌曲的方式演繹母女間細膩的情感互動；首演以來感動海內外超過5000名的觀眾。

號稱「含水量」最高的《最美的一天》，2019年在台北長銷演出時，動人的故事與演員的精湛演技，讓在場觀眾無不紅了眼眶；藝人吳怡霈哭到需要周定緯「衛生紙救援」，趙小僑也表示：「後悔忘記帶衛生紙！」這次在Unipapa的贊助之下，高雄的觀眾將享有特別的看戲好禮，不用怕哭紅了鼻子眼睛。

奔放的音樂、真摯的歌詞，音樂劇《最美的一天》用一首又一首的歌曲演繹母女之間最細膩動人的情感！編導張仰瑄不僅大膽挑戰「全本歌曲」的方式創作劇本，並透過多媒體、光影與偶的輔助，呈現母女之間「命定的緣分」以及母親為女兒「說的故事」、「發明的遊戲」；希望採用與過往台灣常見的音樂劇不同的形式與敘事手法，帶給觀眾在觀賞音樂劇時耳目一新的體驗與感受。 《最美的一天》講述單親媽媽靜雅獨自撫養女兒長大，卻發現罹患了胃癌末期，面對此一噩耗，她選擇堅強的面對，並把握最後的時光與女兒共度珍貴的每一天。購票請上： https://pse.is/3cvydz

音樂劇

相關新聞

世界上最舒服沙發！這款義大利家具專為「天生優雅」之人設計

Flexform誕生於義大利，並堅持百分之百的「義大利製作」，Flexform早已是義大利設計家具代表品牌，並擁有「世界上最舒服沙發」的美名。Flexform將自身客群定義為一群追求「天生優雅」之人，而居家選品，便是其品味的延伸。

宋仲基ig罕見二秀Hublot表 這細節洩密或成品牌代言人？

由宋仲基主演、甫於Netflix熱映的「黑道律師文森佐」堪稱近期超熱戲劇。除了帥氣演技，宋仲基在劇中大量配戴高價名表也成...

全球千萬人次打卡！日本teamLab未來遊樂園旋風來襲

「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡。享譽國際的科技藝術團隊teamLab，2015年東京舉辦為期5個月的展覽，結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題，當時吸引了超過47萬名觀眾造訪。2021年的暑假teamLab未來遊樂園直接來台展出，以「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」主題作品與台灣民眾相見歡，歡迎你在無法赴日旅遊之際，就近在士林科教館體會享譽國際的體驗式互動展覽！展覽最低優惠票280元（原價380元）今起全通路都可買到，購票請上https://bit.ly/3fzf8mp。

音樂劇《最美的一天》首次巡迴高雄

由C MUSICAL與聯合數位文創共同主辦的原創音樂劇《最美的一天》本周4/23、4/24即將在高雄大東文化藝術中心上演。全劇無對白，以全歌曲的方式演繹母女間細膩的情感互動；首演以來感動海內外超過5000名的觀眾。

再忙臉都發光！BLACKPINK Rosé零毛孔發光肌秘密曝光

當紅韓團BLACKPINK的一舉一動，都是外界焦點，團內歌唱擔當的Rosé，近期推出個人專輯「R」，在忙碌的行程中，Ro...

穿性感睡衣拍MV？朴彩英、太妍靠「豹紋」耍辣

喜歡狂野造型風格的人，對「豹紋」大多情有獨鍾，但通常這種元素經常被運用在秋冬的服裝上，在春夏系列中較少見到。向來熱愛豹紋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。