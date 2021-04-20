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音樂劇《最美的一天》首次巡迴高雄
由C MUSICAL與聯合數位文創共同主辦的原創音樂劇《最美的一天》本周4/23、4/24即將在高雄大東文化藝術中心上演。全劇無對白，以全歌曲的方式演繹母女間細膩的情感互動；首演以來感動海內外超過5000名的觀眾。
號稱「含水量」最高的《最美的一天》，2019年在台北長銷演出時，動人的故事與演員的精湛演技，讓在場觀眾無不紅了眼眶；藝人吳怡霈哭到需要周定緯「衛生紙救援」，趙小僑也表示：「後悔忘記帶衛生紙！」這次在Unipapa的贊助之下，高雄的觀眾將享有特別的看戲好禮，不用怕哭紅了鼻子眼睛。
奔放的音樂、真摯的歌詞，音樂劇《最美的一天》用一首又一首的歌曲演繹母女之間最細膩動人的情感！編導張仰瑄不僅大膽挑戰「全本歌曲」的方式創作劇本，並透過多媒體、光影與偶的輔助，呈現母女之間「命定的緣分」以及母親為女兒「說的故事」、「發明的遊戲」；希望採用與過往台灣常見的音樂劇不同的形式與敘事手法，帶給觀眾在觀賞音樂劇時耳目一新的體驗與感受。 《最美的一天》講述單親媽媽靜雅獨自撫養女兒長大，卻發現罹患了胃癌末期，面對此一噩耗，她選擇堅強的面對，並把握最後的時光與女兒共度珍貴的每一天。購票請上： https://pse.is/3cvydz。
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