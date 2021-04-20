音樂劇《最美的一天》首次巡迴高雄

由C MUSICAL與聯合數位文創共同主辦的原創音樂劇《最美的一天》本周4/23、4/24即將在高雄大東文化藝術中心上演。全劇無對白，以全歌曲的方式演繹母女間細膩的情感互動；首演以來感動海內外超過5000名的觀眾。

號稱「含水量」最高的《最美的一天》，2019年在台北長銷演出時，動人的故事與演員的精湛演技，讓在場觀眾無不紅了眼眶；藝人吳怡霈哭到需要周定緯「衛生紙救援」，趙小僑也表示：「後悔忘記帶衛生紙！」這次在Unipapa的贊助之下，高雄的觀眾將享有特別的看戲好禮，不用怕哭紅了鼻子眼睛。