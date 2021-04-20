全球千萬人次打卡！日本teamLab未來遊樂園旋風來襲
互動藝術展暑假登士林科教館
「teamLab未來遊樂園」是基於「共同創造：共創」概念下所規劃出的項目，作品更被全球千萬人次打卡。享譽國際的科技藝術團隊teamLab，2015年東京舉辦為期5個月的展覽，結合teamLab藝術主題與未來遊樂園主題，當時吸引了超過47萬名觀眾造訪。2021年的暑假teamLab未來遊樂園直接來台展出，以「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」主題作品與台灣民眾相見歡，歡迎你在無法赴日旅遊之際，就近在士林科教館體會享譽國際的體驗式互動展覽！展覽最低優惠票280元（原價380元）今起全通路都可買到，購票請上 udn售票網。
成立於2001年的teamLab關注於改變同一空間中人們的關系。為了讓他人的存在成為一種積極體驗，teamLab希望能將個人創造活動變成共創活動，通過體驗共創活動的樂趣，可以讓人們在日常生活中更有創造力。2021「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」，以挑高空間傾力打造9大互動裝置，透過科技、藝術、互動等元素交織，建構出占地近700坪的超大型沉浸式夢幻世界。6月11日起至10月11日，為期四個月的時間，邀請曾經看過teamLab或不曾看過的民眾們，都能於今年暑假在「teamLab未來遊樂園」裡，盡情奔跑跳躍、振翅青春活力、揮灑七彩顏料，經由展區內的光影變化、絢麗色彩、生態循環等不同畫面、不一樣的動作，而產生專屬的藝術科技空間。
熱烈歡迎閨密好友和一家大小呼朋引伴，親身進展體驗teamLab共創之美，用自己方式無拘無束的創作、隨心所欲的感受2021台北teamLab未來樂園。預售期最低票價280元（原價380元），今起udn售票網、7-11 ibon、全家、GOMAJI、博客來、KKday、KLOOK皆可購買，購票請上 udn售票網。另有團體大宗購票，請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）
「teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們」展覽資訊
●展覽名稱：teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們
●展覽期間：2021年06月11日 - 2021年10月11日
●展覽時間：
※非暑假之平日營業時間：09：00~17：00（16：00停止售票及入場）
※假日及暑假營業時間(2021/07/03~2021/08/29)：09：00~18：00（17：00停止售票及入場）
●展覽地點：國立臺灣科學教育館 7樓南側特展區
●票價：全票NTD380$；優待票 NTD350$；愛心票NTD190$；預售票 NTD$280
●售票通路： udn售票網、7-11 IBON、全家機台、博客來、GOMAJI、KKday、KLOOK
●官方網站：https://uevent.udnfunlife.com/teamlabfutureparktaipei2021
●官方粉絲團：https://www.facebook.com/teamlabfutureparktaipei2021
●官方IG：https://www.instagram.com/teamlabfutureparktaipei2021
●客服專線：02-7721-6955 #2（每日 09:00-18:00）
●主辦單位：聯合數位文創
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