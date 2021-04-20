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三創「創Q Space」進軍信義區 打造時尚科技生活選物店

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
「創生活」區商品以文創禮品小物、各式隨行包款、一番賞及盒玩為主。記者黃筱晴／攝影
「創生活」區商品以文創禮品小物、各式隨行包款、一番賞及盒玩為主。記者黃筱晴／攝影

三創生活園區旗下自營品牌「創Q Space」進軍百貨一級戰區信義區，進駐ATT4Fun信義店，以近百坪的大空間，打造信義區首家科技生活選物店。三創生活總經理賴寶月表示，看好科技配件市場潛力，預計在2年內於大台北地區再開設1～3家百坪以上的創Q Space門市。

創Q Space以「暖科技、創生活」為概念，於ATT4Fun信義店2F上手扶梯處，整家店以白色為基底，搭配接近品牌色的璀璨紫色作為視覺引導，店內引進眾多3C科技配件、隨身攝影類主機、文創小物、閱讀器、香氛及盒玩等，打破冰冷、陽剛的科技印象，提供各式不同風格的品味生活提案。

店內空間也依照商品內容區分為「暖科技」及「創生活」還有入口處的「期間限定展區」。「暖科技」以3C類商品為主，嚴選上百款消費者每日生活必需品，像是各色手機殼、手機配件，另外還有耳機、攝影類或是閱讀器主機類商品，滿足消費者視聽感官饗宴。而「創生活」則以文創禮品小物、各式隨行包款、一番賞及盒玩，讓消費者享受更時尚、輕鬆的3C生活。每個區域也有不同的服務專員，提供該區商品專業的諮詢，

慶開幕，即日起至5月3日止，推出多款超值限量商品，QICO跨裝置無線傳輸充電盤可同時充電及傳輸資料，檔案傳輸不限制大小、類別及數量，開幕價1,980元，再享買1送1超值優惠；近期超夯的Allite氮化鎵雙口USB-C快充充電器，原價1,290元，開幕價888元。另外，憑三創生活當月消費單筆500元滿額憑證至創Q Space ATT4Fun信義店，當日不限金額消費，即可現場兌換EKax三合一滑鼠墊乙個，雙店同慶。

店內同步引進眾多熱門IP配件，包括LINE FRIENDS、KAKAO FRIENDS、三麗鷗系列等。記者黃筱晴／攝影
店內同步引進眾多熱門IP配件，包括LINE FRIENDS、KAKAO FRIENDS、三麗鷗系列等。記者黃筱晴／攝影
Q Space ATT4Fun信義店位於2樓上手扶梯處，整家店以白色為基底，搭配接近品牌色的璀璨紫色作為視覺引導。圖／三創生活提供
Q Space ATT4Fun信義店位於2樓上手扶梯處，整家店以白色為基底，搭配接近品牌色的璀璨紫色作為視覺引導。圖／三創生活提供
每個商品展示台桌面高度都以貼近女性人體工學設計的95公分高，讓消費者可以近距離地體驗商品。圖／三創生活提供
每個商品展示台桌面高度都以貼近女性人體工學設計的95公分高，讓消費者可以近距離地體驗商品。圖／三創生活提供
走近門口即可一眼看到商品主題展以及目前最受消費者歡迎的POP Mart泡泡瑪特主題公仔區。記者黃筱晴／攝影
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