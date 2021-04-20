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2021年World Class調酒大賽台灣區決賽 前十強出爐！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
擔任評審之一的AHA Saloon負責人、尹德凱觀察，今年參賽選手技術層面的表現都非常好，剩下對生活、食材的體驗，還需要一點點經驗去補足，他並鼓勵今日參加決賽的選手大膽一點，「好好發揮、不要想去做很保守的事情。」圖 / Diageo提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
擔任評審之一的AHA Saloon負責人、尹德凱觀察，今年參賽選手技術層面的表現都非常好，剩下對生活、食材的體驗，還需要一點點經驗去補足，他並鼓勵今日參加決賽的選手大膽一點，「好好發揮、不要想去做很保守的事情。」圖 / Diageo提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

由帝亞吉歐集團（Diageo Group）舉辦、2021年World Class世界頂尖調酒大賽台灣區決賽，全賽程五個階段比賽考驗了餐酒搭配、速度、整體服務控場水準、創意等不面向，昨日共由前30名選手進行第二與第三階段比賽，最後選出Top 10選手。

比賽項目以第二階段的「瓶裝調酒（Bottle Cocktail & Twist）」與第三階段的「餐酒搭配（Food Pairing）」為主軸，其中瓶裝調酒為參賽選手可預先設計好酒單與原料、並創造出特定飲用氣氛，餐酒搭配則在現場公佈食材與指定搭配酒款後，須於一個小時內完成酒譜構思以及呈現方式，高度考驗靈活性與創意度。

其中擔任評審的AHA Saloon負責人、尹德凱觀察，今年參賽選手技術層面的表現都非常好，剩下對生活、食材的體驗，還需要一點點經驗去補足；「再來我看到非常非常優秀的反應能力，對食材、基酒、產品的反應能力是非常優秀的，譬如對手上的新鮮物料、商業層面的操作，都有很棒的見解，像（第二階段）瓶裝雞尾酒可以針對不同市場調性去變化、演繹；此外像餐酒搭配是需要很困難的經驗或實際操作後才能產生的反應，今天也有部分選手有此呈現，我覺得都非常好。」

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

他又指出，例如餐酒搭配的食材是海鮮，而選手反應都能快速拆解出風土，以台灣原本擁有的特點如山與海、四面環海的特性，非常扎實地在比賽中有所呈現。他最後鼓勵明日參加最後決賽的十位選手大膽一點，「好好發揮、不要想去做很保守的事情。」

進入前十名的選手分別是Matches的劉權震、Closet Restaurant & Bar的劉心蓓、Bar TCRC的陳期聖、To Infinity and Beyond的張哲瑋、無向 Bar Without的高永霈、The Han-Jia Pairing Dinner酣呷餐酒的余瀚為、AHA Saloon的管心培、Bar Mood Taipei吧沐的楊淳茹、RON Xinyi的林思暐，以及Attic trade co.的陳亭安。

十位選手將於今日4月20日（二）進行第四、第五階段比賽，並選出年度最佳代表三名。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

World Class全賽程五個階段比賽考驗了餐酒搭配、速度、整體服務控場水準、創意等不面向。圖 / Diageo提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
World Class全賽程五個階段比賽考驗了餐酒搭配、速度、整體服務控場水準、創意等不面向。圖 / Diageo提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
第三階段「餐酒搭配（Food Pairing）」的食材，是由IMPROMPTU BY PAUL LEE所提供。圖 / Diageo提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。
第三階段「餐酒搭配（Food Pairing）」的食材，是由IMPROMPTU BY PAUL LEE所提供。圖 / Diageo提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒。

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