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買3盒送1盒！肉鬆餅「武松殿」首度北上 插旗板橋環球
南台灣起家的肉鬆餅「武松殿」，將於4月20日在板橋環球購物中心開設首間北部門市。為慶祝開幕，開幕當日前50名消費者，可享「滿3盒送1盒」的優惠，另外還有新品買1送1券、買5送1、滿額送玩偶等不同的優惠活動。
武松殿的品牌名稱，取自於「有鬆」的閩南語諧音，象徵每口都有滿滿的肉鬆。招牌的「肉鬆餅」，標榜使用手工製作的八層薄皮，搭配上肉鬆餡料，有著甜鹹交錯的滋味，每盒10入售價520元，官網優惠價480元。透過免費嘗鮮、快閃活動等方式，武松殿在網路上已經累積一定人氣，目前在高雄、台南、台中等地均有分店，板橋環球門市乃是北台灣第一間分店，也是旗下第7間分店。
為慶祝新店開幕，4月20日開幕當日，前50名消費滿3盒者，即加送1盒肉鬆餅；前100名購買5盒者，加送價值近500元的大貓玩偶。另外4月20日至4月27日期間，現場購買可獲得限量的「新品買1送1券」及吉祥物「武松與大貓的有鬆日誌」繪本，3盒以上則有機會獲得限量禮品、5盒以上再多送1盒肉鬆餅。
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