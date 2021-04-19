聽新聞
test
0:00 / 0:00

買3盒送1盒！肉鬆餅「武松殿」首度北上 插旗板橋環球

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
武松殿將於4月20日開設板橋環球門市。圖／武松殿提供
武松殿將於4月20日開設板橋環球門市。圖／武松殿提供

南台灣起家的肉鬆餅「武松殿」，將於4月20日在板橋環球購物中心開設首間北部門市。為慶祝開幕，開幕當日前50名消費者，可享「滿3盒送1盒」的優惠，另外還有新品買1送1券、買5送1、滿額送玩偶等不同的優惠活動。

武松殿的品牌名稱，取自於「有鬆」的閩南語諧音，象徵每口都有滿滿的肉鬆。招牌的「肉鬆餅」，標榜使用手工製作的八層薄皮，搭配上肉鬆餡料，有著甜鹹交錯的滋味，每盒10入售價520元，官網優惠價480元。透過免費嘗鮮、快閃活動等方式，武松殿在網路上已經累積一定人氣，目前在高雄、台南、台中等地均有分店，板橋環球門市乃是北台灣第一間分店，也是旗下第7間分店。

為慶祝新店開幕，4月20日開幕當日，前50名消費滿3盒者，即加送1盒肉鬆餅；前100名購買5盒者，加送價值近500元的大貓玩偶。另外4月20日至4月27日期間，現場購買可獲得限量的「新品買1送1券」及吉祥物「武松與大貓的有鬆日誌」繪本，3盒以上則有機會獲得限量禮品、5盒以上再多送1盒肉鬆餅。

武松殿以「肉鬆餅」為招牌商品。圖／武松殿提供
武松殿以「肉鬆餅」為招牌商品。圖／武松殿提供

環球購物中心 快閃 520

延伸閱讀

影／新北警「雲龍系統」發威 男子偷機車不到3小時落網

板橋人開吃「嵜本SAKImoto Bakery」神級生吐司！母親節口味必收、果醬冰淇淋免費送

環球債基金 法人按讚

這家板橋宮廟結合咖啡廳超吸睛 網友驚嘆：好有創意

相關新聞

腰花＋雞佛超補！萬客什鍋新推「燒酒雙腰烏骨雞鍋」

繼於4月正式插旗台北後，台中人氣火鍋店「萬客什鍋」本季再以燒酒雞、麻要雙腰的台式概念入菜，新推出「燒酒雙腰烏骨雞鍋」，同...

躲貓貓櫻花季快閃店療癒展出中 感恩好康再加碼

聯合數位文創旗下商店品牌「u.Point有點市」第二彈快閃活動─「躲貓貓櫻花季快閃店」療癒展登場，本次匯集3位台日熱門貓...

買3盒送1盒！肉鬆餅「武松殿」首度北上 插旗板橋環球

南台灣起家的肉鬆餅「武松殿」，將於4月20日在板橋環球購物中心開設首間北部門市。為慶祝開幕，開幕當日前50名消費者，可享...

不怕攝取過多咖啡因！The North Face跨界DOE獨創「超醒腦」聯名款

每天一杯咖啡，相信是許多人的日常寫照，因此戶外休閒品牌THE NORTH FACE首度與咖啡品牌DOE合作，打造了一系列...

家裡就是開心農場 陽台、玄關、窗邊小盆栽種菜法公開

一定要有寬廣的地方才能種菜？家裡就是你的開心農場，小陽台、玄關廚房、窗邊可以栽種，利一個盆栽就能種菜，一年四季在家享受「...

用58張照片環遊世界 Balenciaga冬季發表有搞怪陽春感

日前才揭露與Gucci合作的話題十足聯名系列的Balenciaga，昨日也推出了自家2021冬季系列新裝。這次發表模式以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。