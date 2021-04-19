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在微醺悸動裡品味享樂 汀士頓大人系社團開張

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
威士忌生活質人Jackie，帶領與會者進行威士忌品酒鑑賞體驗。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
威士忌生活質人Jackie，帶領與會者進行威士忌品酒鑑賞體驗。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

由蘇格蘭威士忌汀士頓所打造的「汀士頓美好生活製造所」計畫，正式進入運轉，邀請各界專業質人，打造舒適午後的體驗課程，即日起至7月24日止，一路開課到盛夏、區域橫跨北中南，透過每個週末六、日下午的課程，不但讓威士忌品酩變得更加有趣，也讓人們從周末儀式感找回被遺忘的生活質感。詳細課程內容，以ACCUPASS活動通報名網頁為準。

「汀士頓美好生活製造所」的第一步，就是與全台的北、中、南質感知名酒吧強強聯手，打造全新視覺概念合作店，以汀士頓獨有風格規劃布置，提供品酩的全新享受，讓人不用出國，也能感受不同的英倫風格生活響宴。

此外，酒吧視覺聚焦處的大型裝置藝術，運用汀士頓獨獻台灣的「汀士頓12年重雪莉桶」及亞洲限定、台灣首發的「汀士頓1785傳承雪莉桶」酒瓶打造而成，以沉穩低調的色調統一，但細節處多了黃銅、金等色系營造小奢華感，營造煥然一新的視覺對比。店家更推出以巧克力搭配汀士頓經典威士忌酒款的限定品酩活動，感受巧克力苦甜層次滋味，融合獨有酒香風味，化為極致迷人享受。

汀士頓在全台的三所視覺概念合作店，更進一步邀請各界專業質人，打造將美學帶入生活中的跨界體驗課程。以汀士頓不同酒款個性為題的「生活紀錄隨手美拍」，依酒色調配不同色溫的影像記錄，豐富你的日常。跟著「大人系甜點」以酒入甜食，用最甜蜜的方式享受汀士頓相伴時刻。

近年蔚為風潮的「畫飲」，將開啟你在身心完全放鬆狀態下作畫的恣意體驗。「花藝微醺」以餐桌上的花材搭配，點綴居家生活美學；還有享受香氛蠟燭帶來療癒的「微醺香氛」，以及在威士忌質人Jackie的「威士忌品酒鑑賞體驗」帶領下，將威士忌融入生活中，細細品味出各個酒款豐富的口感與層次。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汀士頓美好生活製造所提供「畫飲生活」課程。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
汀士頓美好生活製造所提供「畫飲生活」課程。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
汀士頓全新視覺概念合作店，由以汀士頓獨有風格規劃布置。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
汀士頓全新視覺概念合作店，由以汀士頓獨有風格規劃布置。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
走進汀士頓全新視覺概念合作店，不用出國，也能感受不同的英倫風格生活響宴。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
走進汀士頓全新視覺概念合作店，不用出國，也能感受不同的英倫風格生活響宴。 圖／英商帝仕德提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

巧克力

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