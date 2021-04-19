腰花＋雞佛超補！萬客什鍋新推「燒酒雙腰烏骨雞鍋」

繼於4月正式插旗台北後，台中人氣火鍋店「萬客什鍋」本季再以燒酒雞、麻要雙腰的台式概念入菜，新推出「燒酒雙腰烏骨雞鍋」，同時還於台北八德店推出限定甜點「雲朵白糖粿」，為鍋物時光增添新意。即日起至4月21日期間，加入LINE官方帳號並加入會員，還可享「雞佛豬腰花雙拼」半價優惠。

萬客什鍋自1994年於台中起家，目前共有漢口、青海、美村、崇德、台北八德等5間門市。店內最大的特色，就是以個人石頭小火鍋的特性，結合源自台菜料理中的創意靈感，提供有近40種的鍋物選擇，其中又以發想自燒酒雞的「燒酒雞鍋」，以及「剝皮辣椒烏骨雞鍋」、「爆炒蒜頭蛤蠣烏骨雞鍋」最受歡迎，被稱為「萬客三寶」。另外如「魷魚螺肉蒜烏骨雞鍋｣則是台北店的人氣首選。

新推出的「燒酒雙腰烏骨雞鍋」，使用爆炒燒酒雞為湯底，並且加上質地軟嫩的切花豬腰、雞佛組成「雙腰」組合，經燒酒雞鍋烹煮之後，帶來脆嫩兼具的雙重享受，並為身體溫補一番，每份398元。另外還以舒肥雞腿肉替代火雞肉，推出「銷魂舒肥雞肉飯」，讓古早味也能有創新感受，每份35元，副餐換購價為20元。針對台北市場，萬客什鍋也於八德店限定推出「雲朵白糖粿」，將糯米做成米糰後再油炸，呈現圓滾滾的雲朵狀，並加上香甜的花生糖粉與煉乳，每份38元。