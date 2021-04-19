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躲貓貓櫻花季快閃店療癒展出中 感恩好康再加碼

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
本次快閃店特別受歡迎的「櫻花感恩祭福引搖獎活動」。圖／聯合數位文創提供
本次快閃店特別受歡迎的「櫻花感恩祭福引搖獎活動」。圖／聯合數位文創提供

聯合數位文創旗下商店品牌「u.Point有點市」第二彈快閃活動─「躲貓貓櫻花季快閃店」療癒展登場，本次匯集3位台日熱門貓明星「反應過激的貓」、「懶洋洋喵之助」、「貓小姐Ms.Cat」，在松菸打造粉嫩櫻花日式氛圍，讓粉絲不用出國就能拍下各式各樣的萌照！

「躲貓貓櫻花季快閃店」療癒展現場齊聚多位熱門貓明星，並打造了「粉色櫻花貓神社」、「反應過激的貓櫻花廟會」、「懶洋洋喵之助櫻花喫茶屋」、「貓小姐Ms.Cat櫻花緣廊」等，為感謝粉絲們的熱情支持，「櫻花感恩祭福引搖獎活動」除了1抽150元、2抽250元之外，特別再推出「3抽350元」的超值優惠，大吉獎項更是加碼新增：56公分探戈公仔與57公分吾輩全身抱枕，活動共有高達50個獎項，絕對人人有獎。

另外，即日起至4月25日只要在快閃店區域拍照打卡，並於貼文中標註#躲貓貓櫻花季快閃店，即可免費抽取櫻花籤詩書籤乙張。活動只到5月16日，快來欣賞粉嫩的貓櫻花雨吧！

櫻花季 快閃

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