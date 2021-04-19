不怕攝取過多咖啡因！The North Face跨界DOE獨創「超醒腦」聯名款

每天一杯咖啡，相信是許多人的日常寫照，因此戶外休閒品牌THE NORTH FACE首度與咖啡品牌DOE合作，打造了一系列「超醒腦」聯名系列服飾，但不用擔心會攝取過多咖啡因。英國經典品牌Barbour則與時尚插畫家Mr.Slowboy合作，推出日式風味的White Label系列，傳遞清新魅力。

誕生於上海的咖啡品牌DOE餖與THE NORTH FACE合作主題為「GET CAFFEINATED」，利用了咖啡與牛奶融合的瞬間，透過猶如萬花筒般的迷幻視角，轉化為大片印花圖案。並運用於招牌的印花夾克、短褲、T恤以及隨身袋包，傳遞咖啡帶給人們身體和精神雙重的「清醒」狀態。而且除了防寒、防水等機能之外，THE NORTH FACE在此次合作的系列商品中，也加入了因應多變氣候設計的元素。像是，印花夾克是經典登山夾克的改款而來，雖然剪裁及服裝外觀相同，但加入了防風的機能，讓穿著者隨時能夠輕裝上路，無懼氣候的突然轉變。

THE NORTH FACE x DOE聯名系列防風夾克6,380元。

不同於旗下其他系列，Barbour的White Label支線，因為有了插畫家的加持，除了剪裁更俐落，還有濃濃的文青感，一直都是品牌高人氣的系列。像是原為馬術騎乘設計的Bedale夾克，採用短版設計，保留原版的輪廓和口袋配置，但改用無襯裡與輕盈的水洗棉面料，具備柔和低調的光澤與舒適的觸感，休閒中帶有正式感。以及系列中搭配V型色塊與縫線的針織衫，因為使用了與腰間黃色條紋設計，能在視覺拉長比例達到修身效果，體現了這系列的細膩質感。

THE NORTH FACE x DOE聯名系列隨身包1,980元。

Barbour White Label系列針織衫6,600元。圖／Barbour提供

THE NORTH FACE x DOE聯名系列短褲3,880元。

Barbour White Label系列Bedale夾克16,100元。圖／Barbour提供