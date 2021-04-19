家裡就是開心農場 陽台、玄關、窗邊小盆栽種菜法公開

一定要有寬廣的地方才能種菜？家裡就是你的開心農場，小陽台、玄關廚房、窗邊可以栽種，利一個盆栽就能種菜，一年四季在家享受「現採現吃」的田園樂趣不是夢！

【充滿歡樂的盆栽菜園】

混栽盆栽從先長大的植物開始慢慢收成。圖／台灣廣廈提供 玄關前擺放看起來較高級的木製或陶製盆器。懸吊起來的盆器彷彿飄浮在空中的蔬菜香草花園。圖／台灣廣廈提供

在日照充足的露臺、陽台、玄關或住宅周圍，只要有一個可以放置盆器的小空間，就可以體驗種菜的樂趣。親手種植蔬菜或香草，除了能在近距離觀察葉子、花朵、果實的豐富的顏色和形狀之餘，還能親身感受到一點一點成長的生命力，感動自然不在話下。除此之外，收穫、品嘗時的感激，也能為餐桌上的對話注入熱絡的活力。

【草花、小果樹、香草、蔬菜的混合栽種】

花果菜的交響曲，後方是紅色和黃色的小番茄，前方是彩葉草和金盞花、野生芝麻菜、香芹，再配上萊姆綠的番薯藤。圖／台灣廣廈提供

狹小的空間裡雖然擺不下很多大型盆器，但只要利用一個盆器同時栽種不同的蔬菜，盆栽也能搖身一變成為迷你菜園。

在各種尺寸的盆器中栽種葉類蔬菜。圖／台灣廣廈提供

混合栽種時，善用各種葉子的形狀、顏色、高矮做搭配，就能營造出各式各樣的豐富變化。此外，小果樹或多年生草本蔬菜，只要和收成快的蔬菜或一年生草花種在一起，就可以在收成完或開花後改種別的植物，體會多年混栽的樂趣。

以柑橘類的四季橘為主，橫向種高麗菜，縱向種紫紅蘿蔔，再均衡種上整束的香芹。圖／台灣廣廈提供

【將蔬菜用在室內裝飾上】

● 放置在窗邊

在明亮的廚房窗邊種植蔬菜，可以單獨栽種或混栽。圖／台灣廣廈提供

日照充足的窗邊是放置盆栽的絕佳場所。像是迷你蔬菜、小蔥和食用嫩葉的蔬菜，收成所需時間比一般蔬菜短，放在廚房窗邊就能隨意取用。

其他還有蝦夷蔥、義大利香芹、香菜等香草或沙拉用蔬菜，種在窗邊不僅隨摘隨用，還能增加屋內有綠色環境的鮮活感。

● 種在餐桌上

利用平常使用的餐具當器皿栽種蔬菜。圖／台灣廣廈提供

利用廚房原有器皿栽種菜苗或豆芽菜，很適合當作餐桌菜園的素材。

因為在廚房裡培育的關係，不占空間、營養滿分、美味又可愛。而且最讓人開心的是不分四季，一整年都能栽種。不論是拌在沙拉上或夾在三明治中間、撒一點在味噌湯上，剛發芽的菜苗鮮度滿分，加上味道濃厚但口感清脆的豆芽菜，能豐富每天的菜餚，還能在室內注入清新氛圍。

【以上文章摘錄自《樂活陽台蔬菜盆栽》、作者：金田初代、譯者：蔡沐晨、圖文提供：台灣廣廈】