用58張照片環遊世界 Balenciaga冬季發表有搞怪陽春感

日前才揭露與Gucci合作的話題十足聯名系列的Balenciaga，昨日也推出了自家2021冬季系列新裝。這次發表模式以攝影師Patrick Welde拍攝的通俗旅遊景點為背景打造的lookbook為主，模特兒被後製在比薩斜塔、巴黎凱旋門、米蘭大教堂、俄羅斯紅場等熟悉的景點前面，有種搞怪的陽春氛圍，也呈現出疫情時代令人懷念的「觀光客樂趣」。

這次的58套服裝系列創作靈感依然聚焦在適合各種場合的日常穿搭，休閒與正式感界線模糊，鼓勵盡情自由混搭。舒適的帽T、外套搭配窄裙與尖頭靴，寬鬆的長袖棉質上衣外罩碎花長洋裝，披著軟如棉被的慵懶大衣卻戴著珠寶耳環......顛覆各種有邏輯的搭配法，從居家穿搭延伸到外出造型，無場合、無性別、無尺寸的無定義的時裝，這也是疫情帶來的重大改變。印著綠巨人、Gay和彩虹旗的上衣特別搶眼，而Hourglass沙漏包尺寸也變大、材質變柔軟。

此外，本系列所使用的90.6%的平紋和印花質料都獲得了可持續發展認證，而無所限制的混搭概念也恰好呼應的環保精神，讓單品的重複使用性更被提升，也能發揮更多穿搭創意。