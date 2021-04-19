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婁峻碩帥穿New Balance新鞋 演繹#57/40復古時尚風

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請到以「狼人殺 」遊戲，締造出高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供
New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請到以「狼人殺 」遊戲，締造出高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供

New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請到以「狼人殺 」遊戲，締造出高人氣的婁峻碩詮釋經典574鞋款，展現復古時尚風貌。而PONY品牌大使蔡瑞雪則透過個性街頭穿搭演繹本季MODERN 3電光鞋新配色，凸顯青春活力氛圍。

被潮流迷視之為New Balance灰色浪潮鼻祖的經典574鞋，歷經30年的變化依舊人氣不衰，因此在忠於原作的前提下，品牌在今年翻玩出全新的57/40鞋款。放大鞋側的「N」字識別，使用高彩度強化拼接細節的視覺效果；寬闊與流線波浪設計中底，搭配著承襲至今的中底結構；鞋底則是回歸574越野跑鞋的初衷，並於鞋舌上壓印57/40專屬的「The Intelligent Choice」字樣。New Balance除了邀請婁峻碩來演繹之外，還自即日起到4月25日止，在台北信義新光三越A11舉辦#灰潮出色快閃遊樂園活動，參與活動就有機會免費把新鞋帶回家。

PONY品牌大使蔡瑞雪演繹MODERN 3電光鞋。圖／PONY提供
PONY品牌大使蔡瑞雪演繹MODERN 3電光鞋。圖／PONY提供

呼應春夏新品所呈現出來的青春活力氛圍，PONY品牌大使蔡瑞雪日前現身活動時，便甩開以往的甜美形象，以oversized教練外套搭配Logo T恤，透過個性穿搭詮釋本季「MODERN 3」電光鞋新配色。白色的鞋身點綴了紅、黃和綠三色，既顯眼又有 6公分厚底，穿上便能修飾腿型。此外，PONY由麂皮、網布與皮革異材質組合而成的SOHO復古慢跑鞋，也是女孩們這季必備鞋款，因為有著高密度立體泡綿鞋身結構，讓包覆腳踝舒適感再提升，穿著逛街再久都不易累。

New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供
New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供

New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供
New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供

New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供
New Balance曝光全新灰潮出色形象廣告，邀請高人氣的婁峻碩詮釋。圖／New Balance提供

New Balance自即日起到4月25日止，在台北信義新光三越A11舉辦#灰潮出色快閃遊樂園活動。圖／New Balance提供
New Balance自即日起到4月25日止，在台北信義新光三越A11舉辦#灰潮出色快閃遊樂園活動。圖／New Balance提供

PONY MODERN 3電光鞋2,380元。圖／PONY提供
PONY MODERN 3電光鞋2,380元。圖／PONY提供

PONY SOHO復古慢跑鞋1,980元。圖／PONY提供
PONY SOHO復古慢跑鞋1,980元。圖／PONY提供

New Balance 574鞋2,880元。圖／New Balance提供
New Balance 574鞋2,880元。圖／New Balance提供

New Balance 57/40鞋3,880元。圖／New Balance提供
New Balance 57/40鞋3,880元。圖／New Balance提供

品牌 蔡瑞雪 快閃

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