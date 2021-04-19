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柯佳嬿背Loro Piana客製包 曝老公「地震簡訊」超無聊

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影

迷你包流行當道，Loro Piana自去年秋冬推出Extra Pocket系列包款後，就以雅緻造型和高品質材料擄獲許多時尚女星的心。今年品牌首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務，特別邀請金鐘影后柯佳嬿到店體驗。最近推出新書《再見少女》的她，也大推此系列包款小巧體積「很適合少女使用！」

之前已經擁有一個淺咖啡色Extra Pocket迷你肩背包的柯佳嬿，這次特別選了適合春夏時節的白色款，並挑了自己英文名字縮寫AK（Alice Ko）的字母點綴。她還建議大家除了客製自己或另一半的名字，也可以挑偶像的名字，更開玩笑表示，如果在路上看到有人背了寫了「柯佳嬿」的包，她應該會去跟對方打招呼。最近鼓勵自己多背小包包的她，也大推Extra Pocket迷你肩背包的容量，「我覺得小包包搭配起來比較清爽，而且我發現其實我們真的用不到那麼多東西，包包裡裝手機、酒精、鑰匙、護唇膏其實就可以出門了。」

昨天花蓮發生有感地震，她自曝正準備要洗澡，「後來地震就來了，我想說還好還沒脫衣服。家裡兩隻貓都躲起來不動，看他們那樣讓我超害怕之後還會有大地震。」那當時不在家的老公坤達有沒有打電話關心？「他有傳簡訊給我，但就是像我們滑臉書會看到的那種地震文，他就打了『地震！』兩個字，我當然知道地震啊！(苦笑)然後我回他『停了』。」兩人的無聊對話莫名有種搞笑感。

談到散文集新書《再見少女》，她表示書名有「告別」但也有「重逢」的意思。今年一月迎來36歲生日，她透露雖然偶爾還是會有少女心出現，但有時候還是有些心境上的變化會發現自己變成熟，「比如以前面對一件事情會有某些情緒，但現在心境就會比較開闊，處理的方式也會不同。還有以前我很喜歡靜態的事情，但現在覺得應該趁身體還健康，多嘗試動態的活動。」所以她開始學跳舞、玩滑板，「就是多嘗試，也沒有想說要練到怎樣的地步，重要的是體驗，這對演戲來說也是一種幫助。」

Extra Pocket系列包款於台北、台中店陸續推出個人化服務，活動期間只要購買Extra Pocket系列中後背包、腰包、直式與橫式手提肩背包任一種、任一尺寸款式就可以享有客製化彩繪服務，客人可以自由搭配喜歡的字母（兩個字元）或最多再加一個代表台灣的獨家圖案—台灣黑熊及梅花點綴包身。英文字體有兩種可以選擇，中文字體則是標楷體，提供多種顏色。活動期間將會有匠師駐點提供服務，通常每個包款需要3-5個工作天完成。新光三越信義新天地A4的活動期間為4月22日至4月26日，新光三越台中中港店則是4月30日至5月2日。

Loro Piana首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務。圖／Loro Piana提供
Loro Piana首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag腰包，54,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag腰包，54,300元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag後背包，62,500元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag後背包，62,500元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務
Loro Piana首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務
Loro Piana Extra Pocket Bag迷你肩背包，50,000元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Extra Pocket Bag迷你肩背包，50,000元。圖／Loro Piana提供
台灣黑熊及梅花是台灣的獨家圖案。圖／Loro Piana提供
台灣黑熊及梅花是台灣的獨家圖案。圖／Loro Piana提供
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影
柯佳嬿挑了自己英文名字縮寫AK（Alice Ko）的字母點綴包身。圖／Loro Piana提供
柯佳嬿挑了自己英文名字縮寫AK（Alice Ko）的字母點綴包身。圖／Loro Piana提供
柯佳嬿搶先體驗Loro Piana Extra Pocket系列包款個人化彩繪服務。記者沈昱嘉／攝影
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地震 柯佳嬿

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