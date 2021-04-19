柯佳嬿背Loro Piana客製包 曝老公「地震簡訊」超無聊
迷你包流行當道，Loro Piana自去年秋冬推出Extra Pocket系列包款後，就以雅緻造型和高品質材料擄獲許多時尚女星的心。今年品牌首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務，特別邀請金鐘影后柯佳嬿到店體驗。最近推出新書《再見少女》的她，也大推此系列包款小巧體積「很適合少女使用！」
之前已經擁有一個淺咖啡色Extra Pocket迷你肩背包的柯佳嬿，這次特別選了適合春夏時節的白色款，並挑了自己英文名字縮寫AK（Alice Ko）的字母點綴。她還建議大家除了客製自己或另一半的名字，也可以挑偶像的名字，更開玩笑表示，如果在路上看到有人背了寫了「柯佳嬿」的包，她應該會去跟對方打招呼。最近鼓勵自己多背小包包的她，也大推Extra Pocket迷你肩背包的容量，「我覺得小包包搭配起來比較清爽，而且我發現其實我們真的用不到那麼多東西，包包裡裝手機、酒精、鑰匙、護唇膏其實就可以出門了。」
昨天花蓮發生有感地震，她自曝正準備要洗澡，「後來地震就來了，我想說還好還沒脫衣服。家裡兩隻貓都躲起來不動，看他們那樣讓我超害怕之後還會有大地震。」那當時不在家的老公坤達有沒有打電話關心？「他有傳簡訊給我，但就是像我們滑臉書會看到的那種地震文，他就打了『地震！』兩個字，我當然知道地震啊！(苦笑)然後我回他『停了』。」兩人的無聊對話莫名有種搞笑感。
談到散文集新書《再見少女》，她表示書名有「告別」但也有「重逢」的意思。今年一月迎來36歲生日，她透露雖然偶爾還是會有少女心出現，但有時候還是有些心境上的變化會發現自己變成熟，「比如以前面對一件事情會有某些情緒，但現在心境就會比較開闊，處理的方式也會不同。還有以前我很喜歡靜態的事情，但現在覺得應該趁身體還健康，多嘗試動態的活動。」所以她開始學跳舞、玩滑板，「就是多嘗試，也沒有想說要練到怎樣的地步，重要的是體驗，這對演戲來說也是一種幫助。」
Extra Pocket系列包款於台北、台中店陸續推出個人化服務，活動期間只要購買Extra Pocket系列中後背包、腰包、直式與橫式手提肩背包任一種、任一尺寸款式就可以享有客製化彩繪服務，客人可以自由搭配喜歡的字母（兩個字元）或最多再加一個代表台灣的獨家圖案—台灣黑熊及梅花點綴包身。英文字體有兩種可以選擇，中文字體則是標楷體，提供多種顏色。活動期間將會有匠師駐點提供服務，通常每個包款需要3-5個工作天完成。新光三越信義新天地A4的活動期間為4月22日至4月26日，新光三越台中中港店則是4月30日至5月2日。
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