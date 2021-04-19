柯佳嬿背Loro Piana客製包 曝老公「地震簡訊」超無聊

迷你包流行當道，Loro Piana自去年秋冬推出Extra Pocket系列包款後，就以雅緻造型和高品質材料擄獲許多時尚女星的心。今年品牌首度於台灣推出Extra Pocket系列的個人化彩繪服務，特別邀請金鐘影后柯佳嬿到店體驗。最近推出新書《再見少女》的她，也大推此系列包款小巧體積「很適合少女使用！」

之前已經擁有一個淺咖啡色Extra Pocket迷你肩背包的柯佳嬿，這次特別選了適合春夏時節的白色款，並挑了自己英文名字縮寫AK（Alice Ko）的字母點綴。她還建議大家除了客製自己或另一半的名字，也可以挑偶像的名字，更開玩笑表示，如果在路上看到有人背了寫了「柯佳嬿」的包，她應該會去跟對方打招呼。最近鼓勵自己多背小包包的她，也大推Extra Pocket迷你肩背包的容量，「我覺得小包包搭配起來比較清爽，而且我發現其實我們真的用不到那麼多東西，包包裡裝手機、酒精、鑰匙、護唇膏其實就可以出門了。」

昨天花蓮發生有感地震，她自曝正準備要洗澡，「後來地震就來了，我想說還好還沒脫衣服。家裡兩隻貓都躲起來不動，看他們那樣讓我超害怕之後還會有大地震。」那當時不在家的老公坤達有沒有打電話關心？「他有傳簡訊給我，但就是像我們滑臉書會看到的那種地震文，他就打了『地震！』兩個字，我當然知道地震啊！(苦笑)然後我回他『停了』。」兩人的無聊對話莫名有種搞笑感。

談到散文集新書《再見少女》，她表示書名有「告別」但也有「重逢」的意思。今年一月迎來36歲生日，她透露雖然偶爾還是會有少女心出現，但有時候還是有些心境上的變化會發現自己變成熟，「比如以前面對一件事情會有某些情緒，但現在心境就會比較開闊，處理的方式也會不同。還有以前我很喜歡靜態的事情，但現在覺得應該趁身體還健康，多嘗試動態的活動。」所以她開始學跳舞、玩滑板，「就是多嘗試，也沒有想說要練到怎樣的地步，重要的是體驗，這對演戲來說也是一種幫助。」