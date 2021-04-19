快訊

阿里巴巴遭重罰後，中國電商成長時代告終？

好消息！華南水氣移入 氣象局曝這天起全台可望有雨

科技防疫 環境永續 大金空調全方位滿足健康空氣需求

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
大金空調以「科技防疫 環境永續」為使命，全方位滿足後疫情時代新需求。圖／大金空調提供
大金空調以「科技防疫 環境永續」為使命，全方位滿足後疫情時代新需求。圖／大金空調提供

迎接4月22日地球日，持續為消費者帶來美好空氣的大金空調，今年特別以「科技防疫 環境永續」為兩大使命，台灣市場與全球同步，持續引進最先進產品，提供獨特多元又兼顧除菌、環保的空間解決方案。

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。R32冷媒與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。自2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調起，目前所有機種已全面置換R32新環保冷媒，截至2020年6月，日本大金工業試算全球各品牌共已銷售超過一億一千萬台R32冷媒空調，有效降低全球約等於一億九千萬噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大的貢獻。

除了環保愛地球，R32環保冷媒空調也受到消費者的高度肯定。家用新品橫綱V系列、經典V系列功能大提升；SKY店舖用空調今年也導入R32冷暖機種，體積跟重量都較舊機種大幅減少；VRV空調系統在台灣深耕多年，從豪宅擴展到各種商業用途，VRV H/A系列CSPF能效再升級，搭配2021年新「伶俐Reiri」智控系統，更可透過行動App進行多台空調能源管理、多空間的設備操作。

另外，疫情讓空氣品質受到關注，健康防疫宅產品，例如全熱交換器、PM2.5過濾箱、空氣清淨機和除濕機的銷售也穩定成長。大型冰水應用系統去年業績翻倍成長，受到半導體工廠採納。其中以節能與便於汰舊換新為優勢的磁懸浮型冰水機，得到高度評價，出貨量年增長近8倍，可望成為AP大型冰水應用系統的No.1。

即日起至7月31日止，購買大金家用變頻空調RX(K)~4MX(K)系列機型，可享每組現金回饋最高5,000元，還可以申請政府貨物稅退稅2,000元，最高可省7,000元，讓民眾感受「拿現金、卡實在」的優惠。即日起至12月31日前，購買大金空調、上網登錄另可享有3個月「金顧家」專案，最高30萬元居家保障。

大金空調全系列皆使用R32新環保冷媒，更針對台灣悶濕氣候特別研發「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，同時控制溫度與濕度，舒適又省電。圖／大金空調提供
大金空調全系列皆使用R32新環保冷媒，更針對台灣悶濕氣候特別研發「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，同時控制溫度與濕度，舒適又省電。圖／大金空調提供

品牌 除濕機

延伸閱讀

SANLUX台灣三洋健康冷氣 防疫雙網齊下 樂享居家好空氣

美密州成重疫州 州長拒加強管制反控法院推翻行政令導致

全球確診飆印度日增10萬例 世衛：第4波將到來

韓國疫情未見好轉 當局：本週是關鍵

相關新聞

告別葉黃素？讓夜裡看得清的秘訣Bell&Ross找到了！

半夜常被簡訊驚醒，打開手機仔細觀察其實超傷眼精。想看時間其實不必看手機，早在智慧手機替代時鐘之前，我們還有手表隨身配戴。...

不能出國也能買「日本文具大賞」得獎文具誠品線上開賣

有日本文具界奧斯卡之稱的「2021日本文具大賞（文房具屋さん大賞）」，今年由日本百年製墨大廠吳竹的「自調墨水」與「空心筆...

adidas Originals聯手詹朴倡議永續、ASICS打造再生材質跑鞋響應世界地球日

「永續」精神已是各個品牌發展的共識，因此adidas Originals攜手設計師詹朴APUJAN利用Stan Smit...

科技防疫 環境永續 大金空調全方位滿足健康空氣需求

迎接4月22日地球日，持續為消費者帶來美好空氣的大金空調，今年特別以「科技防疫 環境永續」為兩大使命，台灣市場與全球同步...

消費者最期待天梭Seastar新表 再度挑戰市場最超值款！

SWATCH集團的天梭表（TISSOT）總是能推出既符合市場需求同時又具高CP值的腕表，繼Seastar 1000系列站...

忙碌生活別忘了抽空喘口氣 天然氣泡水機隨時為你打氣！

生活中總有太多瑣事令人煩心，想來杯咖啡又擔心晚上睡不著，不如試試好喝又健康的氣泡水！氣泡讓平淡的開水變得更有層次，不僅在口感上提升，味道也更順口好喝，如果你也覺得開水喝起來很無聊，或是先天性排斥喝白開水，mastrad免耗電天然氣泡水機會是一個不錯的選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。