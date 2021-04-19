科技防疫 環境永續 大金空調全方位滿足健康空氣需求

迎接4月22日地球日，持續為消費者帶來美好空氣的大金空調，今年特別以「科技防疫 環境永續」為兩大使命，台灣市場與全球同步，持續引進最先進產品，提供獨特多元又兼顧除菌、環保的空間解決方案。

大金空調為目前全球唯一具有研發、製造冷媒等一條龍產製的專業空調品牌。R32冷媒與R410A相比，有不會破壞臭氧層、溫室效應係數減低75%及提升10%能效的特性。自2012年大金推出全球第一台R32環保冷媒家用空調起，目前所有機種已全面置換R32新環保冷媒，截至2020年6月，日本大金工業試算全球各品牌共已銷售超過一億一千萬台R32冷媒空調，有效降低全球約等於一億九千萬噸二氧化碳排放，為減緩地球暖化做出巨大的貢獻。

除了環保愛地球，R32環保冷媒空調也受到消費者的高度肯定。家用新品橫綱V系列、經典V系列功能大提升；SKY店舖用空調今年也導入R32冷暖機種，體積跟重量都較舊機種大幅減少；VRV空調系統在台灣深耕多年，從豪宅擴展到各種商業用途，VRV H/A系列CSPF能效再升級，搭配2021年新「伶俐Reiri」智控系統，更可透過行動App進行多台空調能源管理、多空間的設備操作。

另外，疫情讓空氣品質受到關注，健康防疫宅產品，例如全熱交換器、PM2.5過濾箱、空氣清淨機和除濕機的銷售也穩定成長。大型冰水應用系統去年業績翻倍成長，受到半導體工廠採納。其中以節能與便於汰舊換新為優勢的磁懸浮型冰水機，得到高度評價，出貨量年增長近8倍，可望成為AP大型冰水應用系統的No.1。