不能出國也能買「日本文具大賞」得獎文具誠品線上開賣

有日本文具界奧斯卡之稱的「2021日本文具大賞（文房具屋さん大賞）」，今年由日本百年製墨大廠吳竹的「自調墨水」與「空心筆」奪下年度大賞，還有標榜「寫不斷」的Pentel ORENZ自動鉛筆、「1秒速乾」的PILOT瞬筆等也都是充滿創意與機能的特色文具。誠品線上「2021文具博覽會」蒐羅日本文具大賞年度得獎作品，就算無法出國，現在輕鬆一鍵就可入手送到家。

誠品線上「2021文具博覽會」，蒐羅日本文具店職人票選的「日本文具大賞」得獎文具，今年「最佳機能賞」得主是MIDORI的迴轉印章，內建月份、天氣以及各種可愛圖案，甚至還有「 to do list 」印花可供挑選，是學生族、上班族記事必備。

「最佳橡皮擦」由Sun-Star的多角度橡皮擦拿下，多達45個邊角，仼何角度都能輕鬆擦掉字跡。MIDORI最受歡迎的蝕刻工藝造型書籤夾獲得「最佳裝訂獎」，不論是動物、文具、宇宙等系列，都是可愛跟實用兼具。