告別葉黃素？讓夜裡看得清的秘訣Bell&Ross找到了！

半夜常被簡訊驚醒,打開手機仔細觀察其實超傷眼精。想看時間其實不必看手機,早在智慧手機替代時鐘之前,我們還有手表隨身配戴。用眼過度的現代,葉黃素幾乎成為上班族必備,但其實想擺脫葉黃素?柏萊士(Bell & Ross)推出全新Vintage系列BR V2-94 Full Lum腕表,讓你夜間看時間?同樣看得一清二楚。

品牌早從2017年便先後推出過BR 03-92 HOROLUM腕表、BR03-92 FULL LUM,以及2020年的BR 03-92 DIVER FULL LUM潛水表,堪稱一系列軍容堅強的「夜光家族」。所謂的「LUM」有「光」的意思,也令人聯想到Luminova夜光塗料,而Full Lum腕表

就是說:41毫米的精鋼腕表面盤上,全數皆加以夜光塗料塗層,在夜間可以超清楚讀時,免去藍光對眼睛的無形傷害。表款使用自動上鏈機芯,具備時間顯示與計時碼表功能,全世界限量250只,訂價則約15萬6,000元。