告別葉黃素？讓夜裡看得清的秘訣Bell&Ross找到了！
半夜常被簡訊驚醒，打開手機仔細觀察其實超傷眼精。想看時間其實不必看手機，早在智慧手機替代時鐘之前，我們還有手表隨身配戴。用眼過度的現代，葉黃素幾乎成為上班族必備，但其實想擺脫葉黃素？柏萊士（Bell & Ross）推出全新Vintage系列BR V2-94 Full Lum腕表，讓你夜間看時間？同樣看得一清二楚。
品牌早從2017年便先後推出過BR 03-92 HOROLUM腕表、BR03-92 FULL LUM，以及2020年的BR 03-92 DIVER FULL LUM潛水表，堪稱一系列軍容堅強的「夜光家族」。所謂的「LUM」有「光」的意思，也令人聯想到Luminova夜光塗料，而Full Lum腕表
就是說：41毫米的精鋼腕表面盤上，全數皆加以夜光塗料塗層，在夜間可以超清楚讀時，免去藍光對眼睛的無形傷害。表款使用自動上鏈機芯，具備時間顯示與計時碼表功能，全世界限量250只，訂價則約15萬6,000元。
喜歡夜光顯示了鮮豔色彩？其實搶眼視覺也是2021年的主流設計，名士（Baume et Mercier）便有一只新品Riviera腕表，四顆螺釘的十二邊形表圈雖然看來硬派，但清澈的水藍色面盤則帶來清涼聯想；此外漢米爾頓（Hamilton）今年則有一枚特別版的卡其航空系列 Converter自動上鍊計時碼表，紀念品牌與策馬特救援隊（Air Zermatt）的合作長達10年。軍事風格的表帶與黑色面盤上，兩個計時盤卻用上了薄荷綠的小表盤，讓男表也能清新脫俗。但如果真愛護眼睛，早點睡、少在夜間看手機，這才是愛護眼睛的王道啦！
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