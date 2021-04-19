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消費者最期待天梭Seastar新表 再度挑戰市場最超值款！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Seastar系列潛水表仍是天梭表的今年重點，其中又以Seastar 2000專業款討論度最高。圖／TISSOT提供
Seastar系列潛水表仍是天梭表的今年重點，其中又以Seastar 2000專業款討論度最高。圖／TISSOT提供

SWATCH集團的天梭表（TISSOT）總是能推出既符合市場需求同時又具高CP值的腕表，繼Seastar 1000系列站穩入門潛水機械表的冠軍寶座之後，品牌決心再下一城，打造具備防水600公尺的Seastar 2000系列表款。另外，先前一上市後就賣到缺貨的經典系列PRX表款，也將於下半年呈現全新的機械機芯款，讓消費者都引頸期盼。

說到天梭表，許多人馬上會想到的就是Seastar 1000，這款自2018年推出以來，叫好又叫座的表款，陸續的發展出大三針、石英計時碼表、專業版機械計時碼表，以及搭配米蘭鍊帶或是鍍玫瑰金等款式，都深受市場喜愛。因此，帶著這樣的高人氣，天梭表在今年打造出全新的Seastar 2000專業系列，從名稱就知道是「進化版」，最大的差異就是防水增加到600公尺，通過ISO 6425的規定認證，並於表殼9點鐘方向設置了自動排氦閥。

天梭表Seastar 2000專業版系列，防水深度達到600公尺，表盤配置為水波紋。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 2000專業版系列，防水深度達到600公尺，表盤配置為水波紋。圖／TISSOT提供

還有帶有漸層藍、綠、灰的表盤，為了符合潛水表的特色，刻畫海浪波紋。其餘的經典元素，包括陶瓷旋轉表圈，棒狀型指針和12鐘的倒三角型時標都沒改變。不過，值得一提的是依舊具備藍寶石水晶玻璃底蓋，能窺看機芯，這樣作法難度不低，說明天梭表即使是在超值價格上，製表技術也不馬虎。售價與Seastar 1000相比，價差不到萬元，但性能卻是大大提升，放眼鐘表市場的確沒有敵手。

今年新表款中的另一焦點就是PRX 40 205系列，早前先曝光搭載石英機芯的款式，復古又雋永設計，加上萬元訂價策略，一上市就有極佳銷售表現；藍色款更呈現缺貨狀態，想買只能排隊等待。因此表迷都在問「機械款何時問世？」天梭表也沒讓人失望，將在今年的下半年上市，全新PRX 40 205自動上鍊腕表。外方內圓造型，反映70年代的製表美學，兩者不同的是機械機芯款的表盤，帶有細方格刻紋設計；同時白色面盤款式還增加了鍍玫瑰金表圈。搭載招牌Powermatic 80小時機芯，價格落在2萬元初，同樣是市場上最具競爭力的腕表。

天梭表女表也很有看頭，包括了Bellissima、ODACI-T都是全新系列。圖／TISSOT提供
天梭表女表也很有看頭，包括了Bellissima、ODACI-T都是全新系列。圖／TISSOT提供

TISSOT的女表也很有看頭，包括了Bellissima、ODACI-T都是全新系列。小巧26毫米表徑的Bellissima腕表，採用品牌少有的羅馬數字時標，更於表冠上點綴白色陶瓷，雙紋路的表盤刻紋，凸顯了細膩做工。而愛大表徑的女子不會想錯過ODACI-T系列，內、外表盤的設計，點綴了鑽石或鍍玫瑰金的時標，具備快拆表帶設計，讓配戴者自行變換不同風格造型。主打極簡風的T-My Lady系列，在今年首度推出搭載抗磁性游絲Nivachron™自動上鍊機芯款，並提供多款顏色表盤的設計，以及備用皮革表帶來替換，售價28,000元有找。

天梭表T-My Lady系列自動上鍊女表，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤，點綴鑽石時標，Powermatic 48機芯，約27,400元。圖／TISSOT提供
天梭表T-My Lady系列自動上鍊女表，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤，點綴鑽石時標，Powermatic 48機芯，約27,400元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊搭配鍍玫瑰金表圈，以及Powermatic 80機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊搭配鍍玫瑰金表圈，以及Powermatic 80機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約32,500元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約32,500元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供
天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約33,800元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約33,800元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約33,800元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約33,800元。圖／TISSOT提供

天梭表T-My Lady系列自動上鍊女表，精鋼表殼、表鍊，點綴鑽石時標，搭載Powermatic 48機芯，約26,400元。圖／TISSOT提供
天梭表T-My Lady系列自動上鍊女表，精鋼表殼、表鍊，點綴鑽石時標，搭載Powermatic 48機芯，約26,400元。圖／TISSOT提供

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