消費者最期待天梭Seastar新表 再度挑戰市場最超值款！

SWATCH集團的天梭表（TISSOT）總是能推出既符合市場需求同時又具高CP值的腕表，繼Seastar 1000系列站穩入門潛水機械表的冠軍寶座之後，品牌決心再下一城，打造具備防水600公尺的Seastar 2000系列表款。另外，先前一上市後就賣到缺貨的經典系列PRX表款，也將於下半年呈現全新的機械機芯款，讓消費者都引頸期盼。

說到天梭表，許多人馬上會想到的就是Seastar 1000，這款自2018年推出以來，叫好又叫座的表款，陸續的發展出大三針、石英計時碼表、專業版機械計時碼表，以及搭配米蘭鍊帶或是鍍玫瑰金等款式，都深受市場喜愛。因此，帶著這樣的高人氣，天梭表在今年打造出全新的Seastar 2000專業系列，從名稱就知道是「進化版」，最大的差異就是防水增加到600公尺，通過ISO 6425的規定認證，並於表殼9點鐘方向設置了自動排氦閥。

天梭表Seastar 2000專業版系列，防水深度達到600公尺，表盤配置為水波紋。圖／TISSOT提供

還有帶有漸層藍、綠、灰的表盤，為了符合潛水表的特色，刻畫海浪波紋。其餘的經典元素，包括陶瓷旋轉表圈，棒狀型指針和12鐘的倒三角型時標都沒改變。不過，值得一提的是依舊具備藍寶石水晶玻璃底蓋，能窺看機芯，這樣作法難度不低，說明天梭表即使是在超值價格上，製表技術也不馬虎。售價與Seastar 1000相比，價差不到萬元，但性能卻是大大提升，放眼鐘表市場的確沒有敵手。

今年新表款中的另一焦點就是PRX 40 205系列，早前先曝光搭載石英機芯的款式，復古又雋永設計，加上萬元訂價策略，一上市就有極佳銷售表現；藍色款更呈現缺貨狀態，想買只能排隊等待。因此表迷都在問「機械款何時問世？」天梭表也沒讓人失望，將在今年的下半年上市，全新PRX 40 205自動上鍊腕表。外方內圓造型，反映70年代的製表美學，兩者不同的是機械機芯款的表盤，帶有細方格刻紋設計；同時白色面盤款式還增加了鍍玫瑰金表圈。搭載招牌Powermatic 80小時機芯，價格落在2萬元初，同樣是市場上最具競爭力的腕表。

天梭表女表也很有看頭，包括了Bellissima、ODACI-T都是全新系列。圖／TISSOT提供

TISSOT的女表也很有看頭，包括了Bellissima、ODACI-T都是全新系列。小巧26毫米表徑的Bellissima腕表，採用品牌少有的羅馬數字時標，更於表冠上點綴白色陶瓷，雙紋路的表盤刻紋，凸顯了細膩做工。而愛大表徑的女子不會想錯過ODACI-T系列，內、外表盤的設計，點綴了鑽石或鍍玫瑰金的時標，具備快拆表帶設計，讓配戴者自行變換不同風格造型。主打極簡風的T-My Lady系列，在今年首度推出搭載抗磁性游絲Nivachron™自動上鍊機芯款，並提供多款顏色表盤的設計，以及備用皮革表帶來替換，售價28,000元有找。

天梭表T-My Lady系列自動上鍊女表，精鋼表殼、表鍊搭配珍珠母貝表盤，點綴鑽石時標，Powermatic 48機芯，約27,400元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊搭配鍍玫瑰金表圈，以及Powermatic 80機芯，約22,000元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約32,500元。圖／TISSOT提供

天梭表PRX 40 205系列自動上鍊腕表，精鋼表殼、表鍊，搭載Powermatic 80機芯，約21,100元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約33,800元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 2000專業版腕表，精鋼表殼、表鍊搭配黑色陶瓷表圈，600公尺防水深度，Powermatic 80機芯，約33,800元。圖／TISSOT提供