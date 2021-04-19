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好事成雙！ 全新亞伯樂14年雙桶獲雙金肯定
法國銷售量最高的單一麥芽蘇格蘭威士忌亞伯樂（Aberlour），以完美雙桶勾兌技術聞名，此次全新推出亞伯樂14年雙桶單一麥芽威士忌，以頂級Oloroso 雪莉桶及高比例的初次裝填波本桶封存14年到顛峰熟成，於2020年國際大賽IWSC和ISC雙雙贏得金牌榮譽。
全新亞伯樂14年採小批次手工慢作，以存放14年以上、更高比例的初次裝填美國波本桶與西班牙南部頂級 Oloroso雪莉桶雙桶熟成，勾兌出純粹的波本桶及極緻雪莉桶的雙桶風味，層層推疊出香草蜂蜜、甜熟櫻桃的香氣及黑莓果醬的口感，猶如雙人共舞之姿，以絕佳的默契與完美的交融，譜出亞伯樂14年的絕美雙韻。
亞伯樂14年雙桶威士忌是歷年來難得的精心之作，亦是自然與環境的完美平衡，由絕佳天然水源釀造、淬煉出濃郁、辛香卻又微妙而優雅的豐厚口感。
亞伯樂酒廠，使用由本利林（Benrinnes）山所流下來的甜美山泉水源，自然純淨的水質，造就出金黃琥珀色酒液，位於斯佩賽中心位置的品牌釀酒廠，不單是有著絕佳的水質，並使用著當地亞伯樂鎮的優質大麥。堅持自嗅桶、選桶、蒸餾、裝桶、熟成至裝瓶，都依循傳統完成，成就出均衡香醇，多層次的非凡口感。
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