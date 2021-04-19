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超夢幻「藍色湯頭」！樂崎「藍眼淚雞湯鍋」每日限10鍋

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
樂崎火鍋推出「藍眼淚雞湯鍋」，每套580元。圖／樂崎火鍋提供
樂崎火鍋推出「藍眼淚雞湯鍋」，每套580元。圖／樂崎火鍋提供

創立於2015年，主打鍋物料理的「樂崎火鍋」，自4月20日起，將蝶豆花的天然花青素搭配老母雞湯，全新限店推出有著浪漫「藍色湯底」的「藍眼淚雞湯鍋」，為餐桌創造無比的夢幻氛圍。為慶祝新品上市，還可享指定肉盤5折的加購優惠。

自新莊起家的樂崎火鍋，主打超值澎湃路線，曾經單月售出數百斤龍蝦，而被稱為「新北龍蝦王」。店內提供有佐藤咖哩風味鍋、特製麻奶風味鍋、東北酸菜風味鍋等不同特色湯底，目前在板橋、萬華、民生社區等地均有分店。其中甫於2020年末開幕的民生店，採用復古的設計增添打卡樂趣，帶來宛若咖啡廳般的用餐氣氛。

此次新推出的「藍眼淚雞湯鍋」，使用台灣桂園農場的新鮮老母雞，搭配究好豬豬腳，以繁複工法慢熬8小時而成，有著鮮明的的雞湯香氣與豬腳的膠質風味，最後再加入微量的蝶豆花天然花青素，讓雞湯呈現明亮又夢幻的藍色色調。套餐中同時搭配氣冷雞腿排、菜盤、蛤蜊與副餐，每份580元，僅限民生店供應，每日限量10份。凡點購「藍眼淚雞湯鍋套餐」者，加購5盎司究好梅花豬肉盤及5盎司霜降牛肉盤，可享5折優惠。

雞湯中添加蝶豆花花青素，增添浪漫色彩。圖／樂崎火鍋提供
雞湯中添加蝶豆花花青素，增添浪漫色彩。圖／樂崎火鍋提供

藍眼淚 火鍋 套餐

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