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北車商圈百貨瞄準年輕世代 美食、潮牌新櫃報到

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北車站商圈百貨新櫃報到。圖／業者提供
台北車站商圈百貨新櫃報到。圖／業者提供

台北車站商圈百貨新櫃登場，新光三越台北站前店瞄準年輕世代族群，以即時、平價、流行三大訴求，再添Auntie Anne’s蝴蝶餅、JINS、小米店中店三大品牌；日本丹寧品牌EDWIN以台灣文化為主題，打造復古台味的「鑀德恩理髮廳」，將於4月22日起至5月9日在京站時尚廣場一樓快閃；咖哩品牌「新高軒」進駐微風台北車站二樓。

椒鹽蝴蝶餅是美國街頭國民點心，Auntie Anne’s蝴蝶餅插旗西區商圈，進駐新光三越台北站前店開出台灣首間百貨旗艦店，明星商品為Auntie Anne’s獨家特製配方新鮮製成蝴蝶餅、特製沾醬與經典冰檸檬，還有迷你熱狗點心同步在台灣開賣，即日起至4月30日再推晚間限定每日閉店前1小時推出限量優惠，凡單點任一餐點或套餐，再加贈蝴蝶餅一份。

台北站前商圈為上班族、學生通勤轉運據點，看好快速、平價以及3C需求，新光三越台北站前店同步引進快速取件的日本眼鏡JINS，以及小米店中店，強化商圈消費的機能性。

日本丹寧品牌EDWIN將在京站推出「鑀德恩理髮廳」快閃店，重現70年代台灣理髮廳的懷舊氛圍，除了獨家的圖案設計外，更首次推出充滿復古細節的開襟襯衫以及滾邊T恤等限量主題商品。快閃期間限時優惠推出全品項任選兩件享8折優惠，再送限量手提袋，每日前10名購消費加贈限量手帕。

咖哩店「新高軒」則進駐微風台北車站二樓，菜單除了有人氣牛肋條咖哩飯、舒肥板腱牛排咖哩飯外，還有微風台北車站限定咖哩菜單，推出「大正紅酒燴醬漢堡排飯」及「炸豬排三明治」，呈現更完整的日式洋食專賣店風格。

鑀德恩理髮廳系列商品。圖／京站提供
鑀德恩理髮廳系列商品。圖／京站提供
Auntie Anne’s蝴蝶餅進駐新光三越台北站前店開出台灣首間百貨旗艦店。圖／新光三越提供
Auntie Anne’s蝴蝶餅進駐新光三越台北站前店開出台灣首間百貨旗艦店。圖／新光三越提供
咖哩品牌「新高軒」進駐微風台北車站二樓。圖／微風提供
咖哩品牌「新高軒」進駐微風台北車站二樓。圖／微風提供
日本丹寧品牌EDWIN於4月22日起至5月9日京站推出「鑀德恩理髮廳」快閃店，重現70年代台灣理髮廳的懷舊氛圍。圖／京站提供
日本丹寧品牌EDWIN於4月22日起至5月9日京站推出「鑀德恩理髮廳」快閃店，重現70年代台灣理髮廳的懷舊氛圍。圖／京站提供
JINS進駐新光三越台北站前店。圖／新光三越提供
JINS進駐新光三越台北站前店。圖／新光三越提供
小米店中店進駐新光三越台北站前店。圖／新光三越提供
小米店中店進駐新光三越台北站前店。圖／新光三越提供
「新高軒」微風台北車站限定「大正紅酒燴醬漢堡排飯」。圖／微風提供
「新高軒」微風台北車站限定「大正紅酒燴醬漢堡排飯」。圖／微風提供

台北車站 品牌 快閃

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