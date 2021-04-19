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運動套裝也能那麼帥？老蕭久違的「機場時尚」好好看
這一年多來因為新冠肺炎疫情的關係，也比較少有機會可以看到名人們的「機場時尚」穿搭。最近蕭敬騰為了他擔任主理人的全新餐飲品牌「傅麵麵」首店的開幕活動飛到成都站台，在機場就秀出久違的「機場時尚」，一身白衣白褲的休閒風搭配，既復古又年輕，也可以當作大家因應旅行移動需求的舒適造型參考。
老蕭身上穿的是義大利時尚品牌Versace春夏系列的服裝，印花主題為本季海底世界，可以看到海星、貝類等彩色圖騰，在一身白衣白褲中點綴出些許亮麗色彩。而這種帶蓬度的夾克外套也很有80年代的流行風格，無論是敞開領口或是把拉鍊全拉都展現出復古有型的運動時尚感。
另一方面，老蕭在日前也穿上Prada的黑色夾克搭配帽T，同樣是呈現出隨興休閒不失時尚感的態度。夾克的雙口袋和領子有著與西裝類似的設計，胸口配有Prada標誌性的三角Logo，也能輕鬆穿搭出正式感。
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