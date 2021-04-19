GIN & TONIC PA來了！ 沖繩琴酒調酒師特別版限量登場

來自日本昌廣酒造的沖繩琴酒（Okinawa Gin），今年首度參與將於4月24日、25日台北大稻埕舉行的GIN & TONIC PA，除推廣沖繩第一支琴酒「沖繩琴酒Recipe No.1」之外，更帶來日本限量僅2400瓶的「沖繩琴酒調酒師特別版」參與盛會。

「沖繩琴酒Recipe No.1」是昌廣酒造嚴選了沖繩的草本植物，創造出能以杜松子襯托出的熱帶獨特風味，因此挑選了沖繩香檬（扁實香檬）作為主要襯托杜松子的風味來源，他們彼此融合、將風味極大化。

除了沖繩香檬外，其他四款嚴選的沖繩草本植物包括番石榴葉、蓽撥（印度胡椒）、洛神花和沖繩苦瓜，賦予沖繩琴酒的獨特個性。昌廣酒造將精選的草本芳香植物浸泡超過48小時，再次蒸餾，將充滿南島沖繩的風味和精華全部濃縮在酒瓶中。

「沖繩琴酒調酒師特別版」是日本東京Bar Lievt調酒師靜谷和典、Algernon Sinfonia調酒師小栗繪里加合作推出，限量2400瓶。此次的基礎泡盛原酒，與常規的No.1及No.2有著極大的不同。此次的泡盛原酒，採用吟釀酵母發酵低壓蒸餾製作而成，原酒酒體帶有香甜的瓜果香味。