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響應世界地球日 7-ELEVEN自帶杯、指定蔬食加碼減7元

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
OPEN!X好日子食物袋共有3款不同尺寸，通過國家食品容器檢驗標準，可直接接觸食物，疏油的特性，清洗更方便。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!X好日子食物袋共有3款不同尺寸，通過國家食品容器檢驗標準，可直接接觸食物，疏油的特性，清洗更方便。圖／7-ELEVEN提供

減塑、吃蔬食愛地球！響應世界地球日，7-ELEVEN健康蔬食自有品牌「天素地蔬」，即日起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬食標章」、「週一會員蔬食日」3大全新策略深耕蔬素食市場，此外，延續近期「減法生活學」專案減油減糖減鹽的減法精神，自4月21日起加碼限時3天的「減法愛地球減7元」新生活運動，到門市購買鮮食自有品牌「天素地蔬」6款指定商品享單件減7元優惠外，持自帶杯購買指定飲品也能立減7元獎勵金，品項更從CITY系列飲品擴大至不可思議咖啡、現打生啤、思樂冰，全面鼓勵消費者吃蔬減碳、環保減塑，一起永續愛地球。

針對熱愛咖啡的民眾，「OPEN POINT行動隨時取」也同步於4月21日至4月23日推出CITY系列指定飲品（濃萃美式咖啡、濃萃拿鐵咖啡、卡布奇諾、四季春青茶）同品項買7送3的優惠活動。更首度推出一次取得國際雨林聯盟與清真雙認證的CITY PRIMA「瓜地馬拉薇薇特南果精品濾掛式咖啡」，4月21日至4月28日任選指定品項CITY PRIMA精品濾掛式咖啡，2盒8折、3盒6折。

此外，去年11月首度於台南指定門市啟動的「租借循環杯計畫」，自4月21日起擴大與桃園市政府合作，優化刷手機條碼即能輕鬆完成借取杯服務，同時提供CITY系列飲品自帶杯優惠，鼓勵消費者使用重複性容器，未來也將逐步導入桃園其他門市。

看好綠色商機，7-ELEVEN去年底便超前部屬、建立蔬素食自有品牌「天素地蔬」，不到半年吸引超過300萬人次購買。7-ELEVEN即日也於近1,000間門市推出2款全新商品，包括與Green Monday合作開發、使用植物肉食材OmniPork新豬肉的「麻婆豆腐歐姆蛋包飯」，以及另一款「和風豆皮蕎麥風味麵」，帶來截然不同的新食感。

7-ELEVEN也將廣受蔬食顧客好評的「素蔬食標章」擴大運用到涼麵、壽司、沙拉、配菜等超過20款品項，並首度發起長期的「週一會員蔬食日」飲食運動，每逢週一於OPEN POINT App推出會員獨享價、限量的素蔬食商品，凡購買當天指定品項最高現省13元，鼓勵消費者一起吃蔬減碳。7-ELEVEN OPEN!家族也首度攜手2大文青設計品牌：好日子agooday、elephant cuppa推出聯名款減塑好幫手Pockeat食物袋、大象杯，於4月21日上午11點於ibon機台開放限量預購。幫助消費者減少一次性塑膠使用，為永續地球盡一份心力。

響應世界地球日，7-ELEVEN推「減法愛地球減7元」活動。圖／7-ELEVEN提供
響應世界地球日，7-ELEVEN推「減法愛地球減7元」活動。圖／7-ELEVEN提供
700CC大象杯容量大、寬口直徑容易清洗、並可搭配粗細2種吸管，還能100%防漏，獨特的吸管專屬蓋子，可保持吸管乾净不沾塵，喝飲料時還可把吸管蓋子放旁邊的凹槽收納防丟。圖／7-ELEVEN提供
700CC大象杯容量大、寬口直徑容易清洗、並可搭配粗細2種吸管，還能100%防漏，獨特的吸管專屬蓋子，可保持吸管乾净不沾塵，喝飲料時還可把吸管蓋子放旁邊的凹槽收納防丟。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日推出麻婆豆腐歐姆蛋包飯、和風豆皮蕎麥風味麵2款全新蔬食商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日推出麻婆豆腐歐姆蛋包飯、和風豆皮蕎麥風味麵2款全新蔬食商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鼓勵消費者吃蔬減碳、環保減塑，一起永續愛地球。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN鼓勵消費者吃蔬減碳、環保減塑，一起永續愛地球。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA精品濾掛式咖啡首度推出一次取得國際雨林聯盟與清真雙認證的「瓜地馬拉薇薇特南果精品濾掛式咖啡」。圖／7-ELEVEN提供
CITY PRIMA精品濾掛式咖啡首度推出一次取得國際雨林聯盟與清真雙認證的「瓜地馬拉薇薇特南果精品濾掛式咖啡」。圖／7-ELEVEN提供

咖啡 品牌 減碳

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