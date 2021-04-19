麗寶賽車主題旅店5月開幕 當月訂房贈馬拉灣票刮住宿券

全台唯一「麗寶賽車主題旅店」將於5月1日正式開幕，耗資6億多元打造於全台首座亞洲最新的Grade 2等級賽道旁的主題旅店，未來最高可舉辦F2方程式賽事，在房間內就可欣賞現場賽況，旅店推出開幕月活動，5月份訂房且全額付清款項者，每房贈送馬拉灣門票2張，5月份當月入住者，再加贈刮刮卡一張，最大獎項有免費住宿券。

麗寶賽車主題旅店表示，旅店定位賽車與運動，客層鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，全館230間客房，半數房間全景陽台無死角，可直接俯瞰G2賽道風光，呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看賽車，房間設計充滿運動元素，及後現代工業風，從衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝。