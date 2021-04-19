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麗寶賽車主題旅店5月開幕 當月訂房贈馬拉灣票刮住宿券
全台唯一「麗寶賽車主題旅店」將於5月1日正式開幕，耗資6億多元打造於全台首座亞洲最新的Grade 2等級賽道旁的主題旅店，未來最高可舉辦F2方程式賽事，在房間內就可欣賞現場賽況，旅店推出開幕月活動，5月份訂房且全額付清款項者，每房贈送馬拉灣門票2張，5月份當月入住者，再加贈刮刮卡一張，最大獎項有免費住宿券。
麗寶賽車主題旅店表示，旅店定位賽車與運動，客層鎖定來賽車場參加賽道活動的車商、車隊的車界人士，全館230間客房，半數房間全景陽台無死角，可直接俯瞰G2賽道風光，呼嘯而過的引擎聲，無需出國排隊看賽車，房間設計充滿運動元素，及後現代工業風，從衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝。
5月1日起推出「麗寶賽車駕期」兩天一夜3999元，含能量早餐2客及賽車場飄移卡丁車體驗券2張，5月開幕慶，訂房且付清款項者，10月10日前入住，每房加贈馬拉灣門票2張（限開園期間使用），5月當月入住者再送刮刮卡，獎項有主題旅店只送不賣的主題資料夾、備品包、VR體驗券、飄移卡丁車體驗券、SODI卡丁車體驗券、雙人極限客房住宿券、雙人T12套房住宿券，更多詳情可上官網或電洽訂房專線04-23696888。
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