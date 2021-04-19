流蘇、孔雀石加持 Boucheron Serpent Bohème自由野性

什麼是自由？自由可以是隨性、不受拘束，自由更可以是實驗、創新，風格由人。寶詩龍（Boucheron）最早於1968年推出Serpent Bohème系列，以橢圓的水滴造型意欲蛇首，並以金珠滾邊裝飾、蜂巢留空結構、黃金雕刻或扭結鍊條，展現Boucheron的百年法式美感，

同時突顯浪漫的波西米亞風情。

品牌今日釋出最新2021春季新品，亮點首推一件Serpent Bohème Pompon手鍊與Serpent Bohème長項鍊。優雅、帶有流動意念的流蘇被結合進Pompon手鍊的設計之中，散發鮮明的巴洛克風格，扭結鍊條共串聯八枚水滴形圖案鋪鑲總重達8.75克拉的鑽石，每當手腕翻轉，黃金圓珠的自由擺盪，展現宮廷式的古典高雅；Serpent Bohème長項鍊則以綠色的孔雀石搭配上貴重溫暖的黃金，項鍊長達102公分，如搭配以深色或黑色高領毛衣或禮服，更顯輕快的優雅貴氣。