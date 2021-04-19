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流蘇、孔雀石加持 Boucheron Serpent Bohème自由野性
什麼是自由？自由可以是隨性、不受拘束，自由更可以是實驗、創新，風格由人。寶詩龍（Boucheron）最早於1968年推出Serpent Bohème系列，以橢圓的水滴造型意欲蛇首，並以金珠滾邊裝飾、蜂巢留空結構、黃金雕刻或扭結鍊條，展現Boucheron的百年法式美感，
同時突顯浪漫的波西米亞風情。
品牌今日釋出最新2021春季新品，亮點首推一件Serpent Bohème Pompon手鍊與Serpent Bohème長項鍊。優雅、帶有流動意念的流蘇被結合進Pompon手鍊的設計之中，散發鮮明的巴洛克風格，扭結鍊條共串聯八枚水滴形圖案鋪鑲總重達8.75克拉的鑽石，每當手腕翻轉，黃金圓珠的自由擺盪，展現宮廷式的古典高雅；Serpent Bohème長項鍊則以綠色的孔雀石搭配上貴重溫暖的黃金，項鍊長達102公分，如搭配以深色或黑色高領毛衣或禮服，更顯輕快的優雅貴氣。
想展現氣勢？新品則有一款由31枚中型水滴形圖案組成的短鍊，鋪鑲總重達19.63克拉鑽石，水滴造型再以黃金圓珠鑲飾四周，和諧且具備強烈的存在感；想在細節處展現小巧靈動？同系列另有手鍊與耳釘，手鍊的扭結鍊條可自由調整長度，配以五枚Serpent Bohème黃金水滴，水滴時而以漸變方式變身耳釘，並有白金鑲鑽、黃金鑲鑽兩種選擇，冷冽當代？懷舊優雅？風格由人。
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