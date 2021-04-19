快訊

直播／AZ疫苗今起開放預約打氣增？ 指揮中心下午2時說明

周五到周末可能有全面雨勢 彭啟明：近期條件最好的一波

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挑戰常玉！ 佳士得宣布拍徐悲鴻「奴隸與獅」估價13億

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
佳士得今天在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫作「奴隸與獅」，預估拍價為港幣3.5億到4.5億(12.7億台幣到16.3億台幣)。圖片取自佳士得網站
佳士得今天在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫作「奴隸與獅」，預估拍價為港幣3.5億到4.5億(12.7億台幣到16.3億台幣)。圖片取自佳士得網站

佳士得今天在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫作「奴隸與獅」，預估拍價為港幣3.5億到4.5億(12.7億台幣到16.3億台幣)，成為史上最高估價亞洲藝術品，並挑戰趙無極2018年創下的19億中國油畫世界拍賣紀錄。

佳士得表示，此幅「奴隸與獅」是徐悲鴻在1920年代初期，停留柏林期間，參考柏林動物園所創作的油畫。畫中描繪羅馬帝國時代、一隻獅子向救過牠的奴隸報恩的故事，是徐悲鴻唯一一幅結合動物與人物的畫作。2006年在香港以5390萬港幣(2.6億台幣)拍出，當時便打破台灣前輩畫家陳澄波的紀錄，創下史上最高價的中國油畫拍賣紀錄。

「奴隸與獅」故事源於古羅馬傳說與伊索寓言——逃跑的奴隸被主人抓獲，即將被置於鬥獸場中被獅子處決，而獅子不但沒有攻擊他，卻與他溫情相認。 原來奴隸在路途中曾經替獅子將爪上的刺撥出而救了它，故事感動了所有人，最終奴隸與獅子都重獲自由。 弘揚了二者的互相救贖的人文關懷精神。

畫中獅子受傷求助，神情卻威嚴與自尊，象徵著正義與友善，成為民族精神的象徵;而備受欺淩的奴隸不懼而博愛，亦表現出生命力與神性光輝，成為民族形象的象徵。 徐悲鴻將原本寓言故事中的 「知恩圖報」 的思想，提升到悲天憫人的關懷精神，進而審思人性與博愛的人文主義精神，以及自救民族於危亡，強調愛國主義和民族主義，實現民族振興的偉大復興目標。

目前中國油畫最高價是華裔畫家趙無極作品「1985年6月至10月」，拍價5.1億元港幣（約19.9億元台幣）。第二名是常玉尺幅最大的裸女畫「五裸女」，拍價港幣3.03億（台幣11.6億）。

奴隸 香港 佳士得

延伸閱讀

唐綺陽星座運勢週報：當心意外災害！金牛突來桃花、獅子被唱反調

常玉、畢卡索都在「午夜巴黎」？ 下周同登蘇富比拍場

唐綺陽星座運勢週報：獅子聚會有桃花 白羊機會突出現

林志玲化身最美藝術導覽！線上介紹蘇富比現代藝術拍品

相關新聞

GIN & TONIC PA來了！ 沖繩琴酒調酒師特別版限量登場

來自日本昌廣酒造的沖繩琴酒（Okinawa Gin），今年首度參與將於4月24日、25日台北大稻埕舉行的GIN & TO...

漢來飯店慶25周年 入住每房回饋2千元

高雄漢來大飯店歡度25周年，即日起推出驚喜大回饋，預訂「鐵粉回娘家專案」，每房贈送2000元回饋券，回饋券分住宿或餐飲二...

響應世界地球日 7-ELEVEN自帶杯、指定蔬食加碼減7元

減塑、吃蔬食愛地球！響應世界地球日，7-ELEVEN健康蔬食自有品牌「天素地蔬」，即日起以「開發新聯名夯品」、「擴大素蔬...

麗寶賽車主題旅店5月開幕 當月訂房贈馬拉灣票刮住宿券

全台唯一「麗寶賽車主題旅店」將於5月1日正式開幕，耗資6億多元打造於全台首座亞洲最新的Grade 2等級賽道旁的主題旅店...

流蘇、孔雀石加持 Boucheron Serpent Bohème自由野性

什麼是自由？自由可以是隨性、不受拘束，自由更可以是實驗、創新，風格由人。寶詩龍（Boucheron）最早於1968年推出...

挑戰常玉！ 佳士得宣布拍徐悲鴻「奴隸與獅」估價13億

佳士得今天在香港召開記者會表示，5月24日將專場拍賣徐悲鴻1920年的國寶級畫作「奴隸與獅」，預估拍價為港幣3.5億到4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。