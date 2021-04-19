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複合美妝「beauty STAGE美麗台」台北首發進駐南西商圈

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
「beauty STAGE美麗台」三號店位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
「beauty STAGE美麗台」三號店位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團

新光三越旗下電商「beauty STAGE美麗台」第一個實體店繼台中中港店首發後，4月分別再展店，二、三號店分別位於桃園新光影城店，以及台北首發的台北南西店三館一樓，STAGE美麗台是全台首家專櫃美妝品牌複合店，想實際體驗的消費者，現在台北、桃園都可以逛起來。

除了是專櫃美妝品牌複合店，STAGE美麗台也以「彩妝圖書館」為靈感，主打選物店的豐富性與廣納性，台北南西店店型也以「美妝調色盤」為一大特色。

STAGE美麗台五大特色亮點包括，「AR智慧數位試妝」，透過AR虛擬智慧試妝，讓消費者自由體驗肌膚檢測、底妝試色、 彩妝顏色等；

「周周上新款月月有新貨」、「全台獨家Mini Hero輕量瓶」，讓初次購買的年輕族群可先透過輕量級容量來體驗，作為未來入手品牌正貨的參考；「跨品牌專業推薦」，每位美妝保養師被授予超過30家品牌專業教育訓練，為消費者提供跨品牌建議；充滿特色與玩味的店型也是「美妝最潮打卡店」。

除引進多家知名專櫃品牌外，台北南西店也導入專業人氣彩妝LAURA MERCIER、NARS，以及掀起韓國仙人掌護膚風潮的HUXLEY、日本人氣有機彩妝CELVOKE、小凱老師自創美妝品牌KAI BEAUTY，共五家西區獨家品牌。

「beauty STAGE美麗台」三號店位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
「beauty STAGE美麗台」三號店位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
「beauty STAGE美麗台」三號店以「美妝調色盤」為外觀設計。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
「beauty STAGE美麗台」三號店以「美妝調色盤」為外觀設計。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
「beauty STAGE美麗台」三號店位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
「beauty STAGE美麗台」三號店位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
台北首發的「beauty STAGE美麗台」位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團
台北首發的「beauty STAGE美麗台」位於台北南西店三館一樓。圖／摘自beauty STAGE美麗台粉絲團

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