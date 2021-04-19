恭喜勞力士！西西帕斯勇奪蒙地卡羅大師賽「聖杯」上手

蒙地卡羅名人男子網球賽甫於昨日分出最後勝負，希臘第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）成功奪冠，以6:3、6:3擊退來自俄羅斯的第六種子（Andrey Rublev）盧布列夫。透過這場勝利，除了讓西西帕斯職涯首獲ATP千分等級大賽冠軍，身為勞力士品牌代言人的他，更在領取獎盃時戴上勞力士COSMOGRAPH DAYTONA腕表，讓場邊的手表愛好者也為之津津樂道。

來自希臘的西西帕斯是職業網壇的熱門新星，1998年出生的他，2017年時ATP排名仍在150名以外，但2019後實力和排名一同大爆發，2021年二月更在四大滿貫賽的澳洲網球公開賽中以長達四小時大戰，「下剋上」擊退「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。而當他開心親吻冠軍盃的同時也配戴了腕表，雖尚未得到官方確認，但應為勞力士（ROLEX）型號的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表蠔式鋼款。

Cosmograph Daytona腕表在勞力士全系列表款中屬較高單價系列，從1962年初代Ref.6239表款誕生，系列至今已有超過50年歷史。不僅在國際拍賣會上屢創成交新高，白色面盤、黑色計時圈的「熊貓面」更創造一股色彩風潮，並為不少勞力士愛好者與藏家視為一生必須擁有的「聖杯」級表款。日前勞力士公布2021年新品時便有一系列「隕石」面盤Cosmograph Daytona腕表，並有白色黃金、永恆玫瑰金、黃金三種表殼材質，訂價從113萬2,500元至145萬2,500元不等。