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恭喜勞力士！西西帕斯勇奪蒙地卡羅大師賽「聖杯」上手

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在拿下大賽勝利後，開心親吻冠軍獎盃。圖 / 翻攝自 ig @ stefanostsitsipas98。
西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）在拿下大賽勝利後，開心親吻冠軍獎盃。圖 / 翻攝自 ig @ stefanostsitsipas98。

蒙地卡羅名人男子網球賽甫於昨日分出最後勝負，希臘第4種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）成功奪冠，以6:3、6:3擊退來自俄羅斯的第六種子（Andrey Rublev）盧布列夫。透過這場勝利，除了讓西西帕斯職涯首獲ATP千分等級大賽冠軍，身為勞力士品牌代言人的他，更在領取獎盃時戴上勞力士COSMOGRAPH DAYTONA腕表，讓場邊的手表愛好者也為之津津樂道。

來自希臘的西西帕斯是職業網壇的熱門新星，1998年出生的他，2017年時ATP排名仍在150名以外，但2019後實力和排名一同大爆發，2021年二月更在四大滿貫賽的澳洲網球公開賽中以長達四小時大戰，「下剋上」擊退「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）。而當他開心親吻冠軍盃的同時也配戴了腕表，雖尚未得到官方確認，但應為勞力士（ROLEX）型號的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表蠔式鋼款。

Cosmograph Daytona腕表在勞力士全系列表款中屬較高單價系列，從1962年初代Ref.6239表款誕生，系列至今已有超過50年歷史。不僅在國際拍賣會上屢創成交新高，白色面盤、黑色計時圈的「熊貓面」更創造一股色彩風潮，並為不少勞力士愛好者與藏家視為一生必須擁有的「聖杯」級表款。日前勞力士公布2021年新品時便有一系列「隕石」面盤Cosmograph Daytona腕表，並有白色黃金、永恆玫瑰金、黃金三種表殼材質，訂價從113萬2,500元至145萬2,500元不等。

西西帕斯手上配戴的116500LN腕表，其特徵為鑄模測速計外圈最高測速可達平均時速400英里或公里，黑色Cerachrom陶質外圈具有諸多優點，例如抗腐蝕，防刮損，在紫外線照射下也不褪色，同時數字與刻度再鍍上一層鉑金薄膜，讓測速計的辨讀更為清晰，訂價則約43萬5,500元。

蒙地卡羅大師賽是在位於摩納哥蒙地卡羅邊界舉辦，屬於ATP世界巡迴賽1000大師賽之一的職業網球經典賽事。圖 / 勞力士提供。
蒙地卡羅大師賽是在位於摩納哥蒙地卡羅邊界舉辦，屬於ATP世界巡迴賽1000大師賽之一的職業網球經典賽事。圖 / 勞力士提供。
Cosmograph Daytona為不少勞力士愛好者與收藏家視為一生必須擁有的一只「聖杯」級表款。圖 / 勞力士提供。
Cosmograph Daytona為不少勞力士愛好者與收藏家視為一生必須擁有的一只「聖杯」級表款。圖 / 勞力士提供。
2021最新款的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，以18ct白色黃金搭配帶有科技、太空、粗獷聯想的隕石為面盤，訂價約113萬2,500元。圖 / 勞力士提供。
2021最新款的Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表，以18ct白色黃金搭配帶有科技、太空、粗獷聯想的隕石為面盤，訂價約113萬2,500元。圖 / 勞力士提供。
勞力士品牌代言人的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在拿下蒙地卡羅大賽後，目前ATP排名已上升至第四位。圖 / 勞力士提供。
勞力士品牌代言人的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），在拿下蒙地卡羅大賽後，目前ATP排名已上升至第四位。圖 / 勞力士提供。
今年二月時，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）曾在澳網擊退「紅土天王」納達爾（Rafael Nadal），令人為之驚艷。圖 / 勞力士提供。
今年二月時，西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）曾在澳網擊退「紅土天王」納達爾（Rafael Nadal），令人為之驚艷。圖 / 勞力士提供。
勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表蠔式鋼款，43萬5,500元。圖 / 勞力士提供。
勞力士Oyster Perpetual Cosmograph Daytona腕表蠔式鋼款，43萬5,500元。圖 / 勞力士提供。

勞力士 腕表 測速

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