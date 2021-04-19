台中豪華露營區很好拍 母親節當天住還送蛋糕

母親節將到，台中豪華露營區「向海那漾」將五星級飯店的設施全都搬到野外，帳篷挑高寬敞，沙發、電扇、冷氣以及床墊寢具一應俱全，每帳都有獨立浴衛設備，另備有熱水壺及茶包咖啡可在專屬的戶外座位區泡茶聊天，現推出母親節活動，加碼送紅酒和母親節蛋糕。

因應母親節檔期，向海那漾推出「女王三部曲，寵愛無極限」系列活動，園區設置多處女王風拍照布置物，讓媽媽可以化身網美，留下優雅美麗倩影，拍照打卡還可獲得驚喜女王禮。

5月7日到9日母親節假日加碼，完成指定任務即贈送頂級紅酒一瓶，5月9日母親節當天入住，晚餐時刻每桌送母親節蛋糕一個，住宿餐飲、美酒蛋糕還有貼心的活動與小禮物。

除了母親節外，向海那漾針對不同族群與需求還有許多優惠訂房專案，「你生日我請客」壽星同樂會全包餐專案，招待當月壽星火烤兩吃自助晚餐一客，並贈送生日蛋糕、可樂啤酒，搭配帳篷裡的驚喜生日佈置，向海Fun漫遊平日連住有優惠，贈送首日的晚餐每人一份。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康