忙碌生活別忘了抽空喘口氣 天然氣泡水機隨時為你打氣！
生活中總有太多瑣事令人煩心，想來杯咖啡又擔心晚上睡不著，不如試試好喝又健康的氣泡水！氣泡讓平淡的開水變得更有層次，不僅在口感上提升，味道也更順口好喝，如果你也覺得開水喝起來很無聊，或是先天性排斥喝白開水，mastrad免耗電天然氣泡水機會是一個不錯的選擇。
與一般市售常見的氣泡水機不同，mastrad氣泡水機不需要插電也毋須更換電池，且可以直接將喜歡的飲品打成氣泡飲，不限飲品的種類，也不需要先將開水打成氣泡水再加入，避免因調和了水而造成飲品風味降低。
透過五個簡單步驟：倒入飲料、鎖緊蓋子、鎖上氣彈、搖晃瓶身、洩壓氣體，就能輕鬆完成一杯專屬的特調風味飲。mastrad氣泡水機使用台灣製的高品質不鏽鋼，具有耐壓性的鋼瓶比一般塑膠堅韌抗壓，可直接將氣體打入瓶內，再透過手動搖晃讓氣體與液體混合，最後以一鍵按壓洩壓即完成。直覺式的操作容易上手，輕巧的瓶身適合外出攜帶，不論露營、野餐或聚會場合，mastrad氣泡水機讓果汁、乳酸飲、茶飲、咖啡等各式飲料瞬間升級。
mastrad免耗電天然氣泡水機即日起至5/3，於有.設計uDesign享獨家7折優惠。一起發揮創意，體驗氣泡水的魔幻力量！
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