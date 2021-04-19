高登鐘表 X 宛儒畫廊 繽紛藝境特展 鮮色演繹時間藝術

時間與藝術常有奇妙連結，兩者皆無形無相，卻總以特殊形式交會、共鳴。繼先前「時間的淬煉」藝術特展，高登鐘表持續與宛儒畫廊合作，近期邀請到藝術家可樂王、Mr. Brainwash及Michael Kalish，以鮮明色彩表訴情感，假高登鐘表台北老爺形象店，聯手跨界藝術展「繽紛藝境」，時間自即日起至5月10日。

本次展出作品包含Michael Kalish於2018年創作的三幅「Pink Rose on gradated floral pattern」、可樂王的「紅色小啾」、「蜻蜓號」，Mr. Brainwash的「Einstein」、「Balloon Girl」等多幅作品，同時並有藝術家謝宛儒的「Rainbow 2」、「Spring Colors I」，搭配呈現FRANCK MULLER Double Mystery腕表與Cintrée Curvex系列腕表。