高登鐘表 X 宛儒畫廊 繽紛藝境特展 鮮色演繹時間藝術
時間與藝術常有奇妙連結，兩者皆無形無相，卻總以特殊形式交會、共鳴。繼先前「時間的淬煉」藝術特展，高登鐘表持續與宛儒畫廊合作，近期邀請到藝術家可樂王、Mr. Brainwash及Michael Kalish，以鮮明色彩表訴情感，假高登鐘表台北老爺形象店，聯手跨界藝術展「繽紛藝境」，時間自即日起至5月10日。
本次展出作品包含Michael Kalish於2018年創作的三幅「Pink Rose on gradated floral pattern」、可樂王的「紅色小啾」、「蜻蜓號」，Mr. Brainwash的「Einstein」、「Balloon Girl」等多幅作品，同時並有藝術家謝宛儒的「Rainbow 2」、「Spring Colors I」，搭配呈現FRANCK MULLER Double Mystery腕表與Cintrée Curvex系列腕表。
透過「繽紛藝境」主題，高登鐘表並展示日內瓦高級腕表品牌FRANCK MULLER的製表工藝和突破常軌的驚喜逸趣。高登鐘表台灣董事總經理陳漢林先生表示，時計本就是一種藝術的表達，而經典時計經得起推敲，不僅能流露當下的感動，也展現對過去時光的珍惜。活動已由即日起開展，直至5月10日為止，詳情則可洽高登鐘表台北老爺形象店，電話則為（02）2563-3538。
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