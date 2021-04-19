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吃肉桂、大蒜長大！胡同燒肉獨家引進「宮崎香草牛」
連鎖燒肉餐廳「胡同燒肉」，近年積極打造跨界話題。繼於星宇航空提供機上餐點之外，也於VOLVO限量提供「胡同特製和牛丼」，讓車主們可以品嚐到高規格的燒肉料理。另外於自家店面，胡同也搶先全台推出來自日本宮崎縣的「宮崎香草牛」，以爽口的肉質，為燒肉愛好者帶來不同的體驗。
源自宮崎縣的「宮崎香草牛」，乃是日本黑毛和牛與霍爾斯坦牛的混血品種。不同於日本和牛豐沛的油脂感，香草牛在飼料中添加奧樂岡、肉桂、生薑、大蒜等香草成份，且均採放養制，具有油花均勻、清爽的紅肉口感與滋味，且富有豐沛的維生素E，因此更為健康，符合日本燒肉現正流行的「赤身文化」。同時價格也較A5等級的日本和牛更為親民，讓民眾在養生、價格、油脂感、肉香之間達到平衡。
胡同燒肉採整頭牛買入的方式，每月進口3頭宮崎香草牛，獨步市場推出肩小排、扇子肉、腹心肉等3個部份。其中位於牛隻肩胛部位的「肩小排」，有著紅肉與油花間的甘甜平衡，每份720元；位於腹部肉後段的「扇子肉」，有著放射狀的油花分佈，具有濃郁的肉味，每份720元。至於「腹心肉」又被稱為貝殼肉，有著菲力般柔軟不膩的風味，每份720元。未來還會推出不同的部位輪替，供民眾嘗鮮。
近年胡同不僅跨界聯名，同時也玩出許多餐飲新樂趣。包括與寬巷子鍋物、蘭合作，推出「胡同裏的寬巷子」、「胡同裏的蘭」等品牌，同集團還有胡同燒肉丼、岬岬、胡董牛麵所等品牌，並引進台北鳥喜、一幻拉麵等日系餐飲。業者也透露，希望能透過諸多動作，維持品牌的新鮮感，未來的合作也不會拘泥於餐飲業，藉此創造不同的可能性。今年胡同燒肉也將會陸續於新北、台中、花蓮等地開店，並與咖啡業者合作推出新品。
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