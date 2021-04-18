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晶華「鮪魚吃到飽」限4天！再送壽喜燒、清酒無限享用

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「十六宮格DIY手卷」提供了16種配料，讓民眾自由搭配品嚐。圖／晶華酒店提供
「十六宮格DIY手卷」提供了16種配料，讓民眾自由搭配品嚐。圖／晶華酒店提供

喜歡吃壽喜燒又想吃鮪魚嗎？台北晶華酒店內的日式料理餐廳「三燔本家」自4月26日起，限時4天推出「鮪魚吃到飽」活動，供應酪梨鮪魚丁、醬漬香油鮪魚等多款鮪魚手卷與軟殼蟹卷、炸雞軟骨等餐點，通通都是無限量供應。另外4人同行，則再加送美國Prime級牛肉壽喜燒吃到飽、氣泡清酒無限喝，還有甜點升級海派刨冰，更添用餐豐富度。

主打高級壽喜燒吃到飽的三燔本家，提供有多款肉品、菜盤，讓民眾可以無限享用壽喜燒的美味。自4月26日至4月29日期間，三燔本家則以鮪魚為主角，推出鮪魚吃到飽活動，其中主餐「十六宮格DIY手卷」，共有鮪魚納豆、鮪魚山藥細麵、酪梨鮪魚丁、醬漬香油鮪魚、鮪魚泥蔥花、柚子胡椒鮪魚，以及3種時令海鮮刺身等多款配料可供選擇，讓民眾無限品嚐饒具創意的鮪魚手卷，除此之外，還有軟殼蟹卷、炸雞軟骨、手羽先鹽燒、香烤一夜干季節魚、加州酪梨細卷等多道料理可以搭配，通通都是無限供應，每人1,080元起。

針對還想吃壽喜燒的民眾，凡是「4人以上同行」享用鮪魚吃到飽套餐，即加碼贈送美國Prime頂級牛肉壽喜燒吃到飽，並有氣泡清酒無限暢飲，以及將甜點升級成大份量的海派剉冰，讓愛吃壽喜燒與愛吃鮪魚的饕客一次滿足。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

各式配料搭配而成的鮪魚手捲，全部採無限供應。圖／晶華酒店提供
各式配料搭配而成的鮪魚手捲，全部採無限供應。圖／晶華酒店提供

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