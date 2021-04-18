影／謝謝日本支持 屏東鳳梨直送岩手縣花卷溫泉

今年3月大陸暫停進口台灣鳳梨，也讓台灣內部和世界友人更緊密連結，今年是311日本大地震10周年，當時受地震侵襲嚴重的岩手縣，花卷市花卷溫泉株式會社決定採購一整貨櫃6000公斤屏東金鑽鳳梨，5月日本黃金周假期，讓每一名到花卷溫泉的遊客能品嘗到台灣鳳梨美好滋味，推廣屏東鳳梨。

屏東縣長潘孟安今到高樹鄉保證責任屏東農業聯合生產合作社，出席屏東鳳梨直送岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社封櫃記者會，感謝日本友人支持，現場視訊連線日本花卷溫泉株式會社營業部。

潘孟安說，今天的外銷很溫馨，陸方3月斷單後，花卷溫泉株式會社在台代表向井純跟縣府聯絡，希望採購屏東鳳梨，雖然岩手縣通路系統也可以買到屏東鳳梨，但仍希望擴大試辦台灣鳳梨周，最後敲定出一卡貨櫃6000公斤鳳梨，也看到日本人感恩過去311大地震時台灣伸出援手，對台灣農產品受創也伸出友誼的雙手，築起台日兩地情誼。

潘孟安說，縣府鳳梨預購平台統計到4月16日有3萬9千多公噸，其中企業團購高達兩萬多公噸，分流分期出貨。屏東去年鳳梨總產量13萬公噸，有2萬7千多公噸到大陸，今年的屏東預購平台超過去銷往大陸的數量。

潘孟安說，國內物流、國際拓銷，外銷日本突破去年一整年度外銷量的3倍，去年外銷日本1295公噸，今年到4月，銷日3470公噸。潘提醒，產銷班、合作社不要搶收，物流系統，農作物有其壽命性，分期採收，分批出貨，有利於產業永續。