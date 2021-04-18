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影／謝謝日本支持 屏東鳳梨直送岩手縣花卷溫泉

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
日本岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社在台代表向井純今出席鳳梨封櫃記者會，現場與日本視訊連線。記者劉星君／攝影
日本岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社在台代表向井純今出席鳳梨封櫃記者會，現場與日本視訊連線。記者劉星君／攝影

今年3月大陸暫停進口台灣鳳梨，也讓台灣內部和世界友人更緊密連結，今年是311日本大地震10周年，當時受地震侵襲嚴重的岩手縣，花卷市花卷溫泉株式會社決定採購一整貨櫃6000公斤屏東金鑽鳳梨，5月日本黃金周假期，讓每一名到花卷溫泉的遊客能品嘗到台灣鳳梨美好滋味，推廣屏東鳳梨。

屏東縣長潘孟安今到高樹鄉保證責任屏東農業聯合生產合作社，出席屏東鳳梨直送岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社封櫃記者會，感謝日本友人支持，現場視訊連線日本花卷溫泉株式會社營業部。

潘孟安說，今天的外銷很溫馨，陸方3月斷單後，花卷溫泉株式會社在台代表向井純跟縣府聯絡，希望採購屏東鳳梨，雖然岩手縣通路系統也可以買到屏東鳳梨，但仍希望擴大試辦台灣鳳梨周，最後敲定出一卡貨櫃6000公斤鳳梨，也看到日本人感恩過去311大地震時台灣伸出援手，對台灣農產品受創也伸出友誼的雙手，築起台日兩地情誼。

潘孟安說，縣府鳳梨預購平台統計到4月16日有3萬9千多公噸，其中企業團購高達兩萬多公噸，分流分期出貨。屏東去年鳳梨總產量13萬公噸，有2萬7千多公噸到大陸，今年的屏東預購平台超過去銷往大陸的數量。

潘孟安說，國內物流、國際拓銷，外銷日本突破去年一整年度外銷量的3倍，去年外銷日本1295公噸，今年到4月，銷日3470公噸。潘提醒，產銷班、合作社不要搶收，物流系統，農作物有其壽命性，分期採收，分批出貨，有利於產業永續。

日本的黃金周假期在4月29日至5月6日是日本觀光旺季。岩手縣希望在黃金周遊客最多，在花卷溫泉區的飯店，以台灣屏東金鑽鳳梨入菜或鮮食，舉辦「台灣鳳梨博覽會」，讓到花卷溫泉的遊客能品嘗享用台灣鳳梨滋味。

屏東縣長潘孟安（左）出席屏東鳳梨直送岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社的封櫃記者會，他說這是一場溫馨的外銷封櫃，右為花卷市花卷溫泉株式會社在台代表向井純。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安（左）出席屏東鳳梨直送岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社的封櫃記者會，他說這是一場溫馨的外銷封櫃，右為花卷市花卷溫泉株式會社在台代表向井純。記者劉星君／攝影
日本岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社採購一整貨櫃6000公斤的屏東金鑽鳳梨，在即將到來5月日本黃金周假期，讓到花卷溫泉的遊客品嘗台灣鳳梨，推廣屏東鳳梨。記者劉星君／攝影
日本岩手縣花卷市花卷溫泉株式會社採購一整貨櫃6000公斤的屏東金鑽鳳梨，在即將到來5月日本黃金周假期，讓到花卷溫泉的遊客品嘗台灣鳳梨，推廣屏東鳳梨。記者劉星君／攝影

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