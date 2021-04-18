5月用FunNow預定16家米其林餐廳 享米其林月2021好康

「米其林月2021」預定於5月1日起在台北台中登場，5月用FunNow預定16家米其林餐廳，不但能享受期間限定菜單，還有機會獲得超限量米其林寶寶絨毛娃娃。

「米其林月2021」已經是第三度在台灣登場，除了2020年由於疫情因素停辦之外，每年都會在米其林名單公佈之前，舉辦「米其林月」活動。

第三屆米其林月的參與餐廳，陣容豪華；不只有獲得臺北臺中米其林餐盤殊榮的餐廳，更包括米其林星級餐廳。從中式料理、到經典法國菜，從西班牙料理的地中海滋味，到泰國菜迷人的熱情南洋風，絕對可以滿足各方饕客的期待。部分參與的餐廳包括：Baan、鹽之華法式餐廳（Fleur de Sel）、君品酒店頤宮中餐廳、渥達尼斯磨坊（Molino de Urdániz）、台南擔仔麵海鮮餐廳、頂園全鴨坊、中山招待所、及鈺善閣…等備受肯定之餐廳。

於五月份活動期間，餐廳訂位必須透過臺北臺中米其林指南獨家官方預訂夥伴FunNow進行，只要在16家特約的活動餐廳用餐，並符合以下條件：五月份內，在 2 家參與「米其林月 2021」活動的「米其林餐盤」餐廳用餐（或在同一家餐盤餐廳用餐兩次）；或五月份內，在 1 家參與「米其林月 2021」活動的「米其林星級」餐廳用餐（一星、二星、三星餐廳皆可）；將會有200名幸運的饕客，獲贈超限量特別版的米其林寶寶絨毛娃娃。主辦單位將在米其林月結束後，與幸運得主聯繫。

今年主辦單位還規劃了別出心裁的「期間限定菜單」，這個由FunNow提出的合作企劃，將會讓「INDULGE Bistro 實驗創新餐酒館」以及「MARU 丸壽司」兩間餐廳，共同演繹，並在店內供應此獨家合作菜單。