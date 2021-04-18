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拍Prada最新系列廣告 小鮮肉男星蔡徐坤秀溜冰帥氣姿態
義大利時尚品牌Prada旗下Linea Rossa系列主打時髦運動機能風，2018重新推出後擄獲許多年輕消費者的心。近日品牌為Linea Rossa春夏系列推出全新的影像企劃，聚焦在此系列標誌性的紅線Logo，由來自洛杉磯的視覺藝術家Martine Syms掌鏡，並透過全球各地年輕新銳代表人物演繹新裝，展現簡約舒適又自在的時尚態度。
這次的拍攝場景包含美國洛杉磯到大陸上海等世界各地地形各異的滑板公園，由熱衷於滑板、滾軸溜冰或BMX單車運動的青年領袖們像是大陸知名唱作歌手和唱片製作人蔡徐坤和東洛杉磯的滑板手、模特兒Briana King、演員兼滑板手Rachelle Vinberg、屢獲殊榮的專業BMX騎手和攝影師Austin Augie ，以及洛杉磯滑板手Le’Andre Sanders主演。在單純的背景中，他們展現了此系列服裝輕巧俐落的線條與百搭型貌，並透過緊湊的鏡頭剪輯出像是大家都處在同個地點的畫面效果。
Prada Linea Rossa春夏系列男女裝分別使用鮮明的白色、黑色和灰色搭配經典的Linea Rossa紅色標誌作為特徵，搭配創新機能性布料傳統，強調運動舒適度。滌綸針織面料可以修飾身型輪廓，配以高科技針織和尼龍流體層，輕薄、防水、防撕裂，半透明材質也可加強運動中的動感。
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