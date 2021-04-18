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免費吃冰1個月！COLD STONE天天抽「冰淇淋買1送1」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
COLD STONE推出「LINE週年狂歡慶」慶祝活動，天天抽冰淇淋買1送1。圖／COLD STONE提供
COLD STONE推出「LINE週年狂歡慶」慶祝活動，天天抽冰淇淋買1送1。圖／COLD STONE提供

為慶祝14周年，COLD STONE自即日起推出「LINE週年狂歡慶」慶祝活動，並舉行「完美拋冰樂」遊戲。消費者只要每天登入官方LINE，就有機會獲得「冰淇淋買1送1」、「大杯冰淇淋折50元」等不同的優惠券，另外還可獲得「免費吃冰1個月」的優惠。

邁入14歲的COLD STONE，自4月9日起就先推出使用大甲芋頭花生麻糬、波霸仙草冬瓜牛奶為概念的新品冰淇淋「芋頭好麻吉」以及「冬瓜凍茲凍茲」，讓粉絲們可以品嚐新意。另外自即日起至5月31日期間，消費者每日皆可登入官方LINE挑戰「完美拋冰樂」遊戲，有機會獲得「冰淇淋買1送1」、「大杯冰淇淋折50元」等優惠券。挑戰滿指定分數並實際有使用此活動優惠券紀錄，即可抽「1個月免費吃冰」，讓消費者們一同歡慶14週年生日。

此外，看準時序正式入夏，COLD STONE自4月19日起跨界聯名長崎本舖，推出人氣冰品「長崎蜂蜜冰心蛋糕」，限定於7-ELEVEN登場。「長崎蜂蜜冰心蛋糕」以三明治冰淇淋蛋糕為開發理念，選用上等清邁龍眼蜜及雞蛋，引進日本職人技術製成「會呼吸的蛋糕」，口感濕潤濃厚，尾韻散發淡淡蜂蜜香，再搭配COLD STONE經典香奶冰淇淋品嚐，每份70元。4月21日至5月18日期間，還有任選第2件6折優惠。

新推出的「長崎蜂蜜冰心蛋糕」，每份70元圖／COLD STONE提供
新推出的「長崎蜂蜜冰心蛋糕」，每份70元圖／COLD STONE提供

冰淇淋 長崎

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