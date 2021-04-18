免費吃冰1個月！COLD STONE天天抽「冰淇淋買1送1」

為慶祝14周年，COLD STONE自即日起推出「LINE週年狂歡慶」慶祝活動，並舉行「完美拋冰樂」遊戲。消費者只要每天登入官方LINE，就有機會獲得「冰淇淋買1送1」、「大杯冰淇淋折50元」等不同的優惠券，另外還可獲得「免費吃冰1個月」的優惠。

邁入14歲的COLD STONE，自4月9日起就先推出使用大甲芋頭花生麻糬、波霸仙草冬瓜牛奶為概念的新品冰淇淋「芋頭好麻吉」以及「冬瓜凍茲凍茲」，讓粉絲們可以品嚐新意。另外自即日起至5月31日期間，消費者每日皆可登入官方LINE挑戰「完美拋冰樂」遊戲，有機會獲得「冰淇淋買1送1」、「大杯冰淇淋折50元」等優惠券。挑戰滿指定分數並實際有使用此活動優惠券紀錄，即可抽「1個月免費吃冰」，讓消費者們一同歡慶14週年生日。