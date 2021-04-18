聽新聞
test
0:00 / 0:00
免費吃冰1個月！COLD STONE天天抽「冰淇淋買1送1」
為慶祝14周年，COLD STONE自即日起推出「LINE週年狂歡慶」慶祝活動，並舉行「完美拋冰樂」遊戲。消費者只要每天登入官方LINE，就有機會獲得「冰淇淋買1送1」、「大杯冰淇淋折50元」等不同的優惠券，另外還可獲得「免費吃冰1個月」的優惠。
邁入14歲的COLD STONE，自4月9日起就先推出使用大甲芋頭花生麻糬、波霸仙草冬瓜牛奶為概念的新品冰淇淋「芋頭好麻吉」以及「冬瓜凍茲凍茲」，讓粉絲們可以品嚐新意。另外自即日起至5月31日期間，消費者每日皆可登入官方LINE挑戰「完美拋冰樂」遊戲，有機會獲得「冰淇淋買1送1」、「大杯冰淇淋折50元」等優惠券。挑戰滿指定分數並實際有使用此活動優惠券紀錄，即可抽「1個月免費吃冰」，讓消費者們一同歡慶14週年生日。
此外，看準時序正式入夏，COLD STONE自4月19日起跨界聯名長崎本舖，推出人氣冰品「長崎蜂蜜冰心蛋糕」，限定於7-ELEVEN登場。「長崎蜂蜜冰心蛋糕」以三明治冰淇淋蛋糕為開發理念，選用上等清邁龍眼蜜及雞蛋，引進日本職人技術製成「會呼吸的蛋糕」，口感濕潤濃厚，尾韻散發淡淡蜂蜜香，再搭配COLD STONE經典香奶冰淇淋品嚐，每份70元。4月21日至5月18日期間，還有任選第2件6折優惠。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言