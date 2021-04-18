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4月21日限時快閃！ 沐吧點美格調酒送伊比利5J火腿

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
美格波本威士忌特別與沐吧（MU：Taipei）合作，於4月21日舉辦「舌尖上的美味激盪」一日限定專屬風味活動。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格波本威士忌特別與沐吧（MU：Taipei）合作，於4月21日舉辦「舌尖上的美味激盪」一日限定專屬風味活動。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「Cocktail pairing」新體驗！風味溫柔馥郁的美格（Maker’s Mark）波本威士忌特別與沐吧（MU：Taipei）合作，大玩「Cocktail pairing」；於4月21日舉辦「舌尖上的美味激盪」一日限定專屬風味活動，包含美格風格特調兩杯，並各自佐頂極西班牙伊比利火腿不同吃法的餐酒搭組合，全系列組合原價1,450元，限時體驗單人全組合獨享價只要900元＋10%。

沐吧（MU：Taipei）主理人同時也是世界調酒比賽單項冠軍吳盈憲（Nick Wu）認為，食物與雞尾酒的完美搭配，可讓一切的美好在感官中激盪著。在吳盈憲眼中，美格帶有小批次生產（small batch）的細緻、軟紅冬小麥及玉米釀造的圓潤，他特別以此為基調，分別與哈密瓜、巧克力等食材調製，誕生了「舌尖上的極光」、「多重奏之激盪」這兩杯截然不同的感官體驗，並搭配頂級西班牙伊比利5J火腿不同吃法，碰撞出絕妙好風味。

美格風格特調「舌尖上的極光」以Maker’s Mark美格為基調，圓潤有層次的風味，揉合哈密瓜的香、荔枝帕米森的甜、烏龍茶的碳培味，配一口哈密瓜雪莉火腿塔，與5J火腿、雪莉酒魚子、帕米森起司等鹹香，一同勾勒出細緻的甜美輪廓。

「多重奏之激盪」這杯美格特調同以美格出發，與巧克力椰子、椰奶、澄清鮮奶油、烏龍茶等特別mix，巧克力的苦甜與火腿的堅果香氣巧妙連結，並透過椰、奶、茶香調和綿延，為今晚的美好增添深刻。

「舌尖上的美味激盪」一日限定專屬風味活動，將於4月21日星期三18:00至24:00於沐吧（MU：Taipei）舉辦，全組合包含「美格風格特調：舌尖上的極光/450元」、「美格風格特調：多重奏之激盪/450元」、「哈密瓜雪莉火腿塔（2個）/200元」「頂級西班牙5J火腿切片（15g）/350元」，全系列原價1450元，當日單人全組合獨享價只需要900元＋10%。一日限定專屬風味活動訂位專線：0965-259-952。

沐吧（MU：Taipei）主理人同時也是世界調酒比賽單項冠軍吳盈憲（Nick Wu）。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
沐吧（MU：Taipei）主理人同時也是世界調酒比賽單項冠軍吳盈憲（Nick Wu）。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格風味特調：多重奏之激盪 Feat. 頂級西班牙5J火腿切片。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格風味特調：多重奏之激盪 Feat. 頂級西班牙5J火腿切片。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格風味特調：舌尖上的極光 Feat. 哈密瓜雪莉火腿塔。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
美格風味特調：舌尖上的極光 Feat. 哈密瓜雪莉火腿塔。 圖／台灣三得利提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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