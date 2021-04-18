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台北101打造紫色秘境花園 逛街同時美拍爆棚紫藤花

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
台北101紫色秘境花園。圖／台北101提供
台北101紫色秘境花園。圖／台北101提供

台北101購物中心四樓都會廣場又推出夢幻造景，慶祝母親節，以風日本足利花園紫藤花物語為設計靈感，推出「紫色秘境花園」，以春天感十足的紫藤花為主角，打造3尺高、10餘尺寬的紫藤花廣場步道，逛街的同時也能賞花海愜意一下。

在都市也能感受爆棚的紫藤花瀑布，台北101「紫色秘境花園」花棚上垂掛豐盛的紫藤花造景，坐在木椅前，暫時放空感受眼前的紫色風景。此外，花園中央還有「奇幻彩虹小馬南瓜馬車」，彩虹小馬拉著粉紅、粉紫與粉藍繡球花佈置的馬車，一旁還有純白貝殼被五色繡球花圍繞，花園正前方的紫藤花花棚，有同樣3尺高的室內流水飛瀑牆，處處都是打卡拍照點。

迎接母親節，從4/29起，紫色秘境花園還會推出台北101「擁抱Flower快閃花坊」，販售產地直送新鮮的康乃馨花束。台北101向彰化田尾農會直接大量購買小農康乃馨，由Le Moment精心設計包裝後，推出兩款價格親切的康乃馨花束「時尚小心肝」(499元)以及「氣質小姐姐」(699元)。即日起至4/28還可在台北101線上鑑賞平台Stage 101預購，享優惠早鳥價，兩款花束早鳥價各再優惠100元。

台北101紫色秘境花園。圖／台北101提供
台北101紫色秘境花園。圖／台北101提供
台北101紫色秘境花園。圖／台北101提供
台北101紫色秘境花園。圖／台北101提供
奇幻彩虹小馬南瓜馬車。圖／台北101提供
奇幻彩虹小馬南瓜馬車。圖／台北101提供
4/29起紫色秘境花園推出台北101「擁抱Flower快閃花坊」。圖／台北101提供
4/29起紫色秘境花園推出台北101「擁抱Flower快閃花坊」。圖／台北101提供

紫藤花 台北101 母親節

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