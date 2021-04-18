聽新聞
test
0:00 / 0:00
台北101打造紫色秘境花園 逛街同時美拍爆棚紫藤花
台北101購物中心四樓都會廣場又推出夢幻造景，慶祝母親節，以風日本足利花園紫藤花物語為設計靈感，推出「紫色秘境花園」，以春天感十足的紫藤花為主角，打造3尺高、10餘尺寬的紫藤花廣場步道，逛街的同時也能賞花海愜意一下。
在都市也能感受爆棚的紫藤花瀑布，台北101「紫色秘境花園」花棚上垂掛豐盛的紫藤花造景，坐在木椅前，暫時放空感受眼前的紫色風景。此外，花園中央還有「奇幻彩虹小馬南瓜馬車」，彩虹小馬拉著粉紅、粉紫與粉藍繡球花佈置的馬車，一旁還有純白貝殼被五色繡球花圍繞，花園正前方的紫藤花花棚，有同樣3尺高的室內流水飛瀑牆，處處都是打卡拍照點。
迎接母親節，從4/29起，紫色秘境花園還會推出台北101「擁抱Flower快閃花坊」，販售產地直送新鮮的康乃馨花束。台北101向彰化田尾農會直接大量購買小農康乃馨，由Le Moment精心設計包裝後，推出兩款價格親切的康乃馨花束「時尚小心肝」(499元)以及「氣質小姐姐」(699元)。即日起至4/28還可在台北101線上鑑賞平台Stage 101預購，享優惠早鳥價，兩款花束早鳥價各再優惠100元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言