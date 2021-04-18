科學與原始感兼具！Dr.STONE新石紀餐廳重現動畫世界

曾經推出「排球少年！」與多部動畫主題餐廳的「FANFANS CAFÉ粉粉快閃主題餐廳」，自即日起至5月18日期間，再以人氣漫畫「Dr.STONE新石紀」為主題，推出全新快閃餐廳，店內也延續漫畫中的世界，透過科學概念，推出5道餐點、4款甜品與9款特調，讓粉絲可以走進原始的石之時代。

Dr.STONE新石紀的故事中，全人類因不明因素而石化了數千年，讓現代文明退化成為200萬年前的原始石器時代生活。主角石神千空甦醒之後，透過本身科學與知識的能力，陸續將周圍的夥伴復活，並且重新打造科學的文明世界。而在故事當中，也可見到許多兼具科學基礎與原始感的劇情元素。

此次FANFANS CAFÉ特別融合科學與原始感，還原了Dr.STONE新石紀裡的許多經典場景與食物，且都帶有故事的連結性，包括有石神千空的「狗尾草拉麵」、獅子王司「炙烤雞腿原始餐」、金郎＆銀郎「鹽烤鯖魚原始餐」等5種主餐，每份180～290元，另有琥珀棉花糖鬆餅、唱片機GET！年輪蛋糕等4種甜點，還有9款對應角色特色的特調飲品。除了餐點上有角色插卡外，消費飲品也可獲得特典杯墊。