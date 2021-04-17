爆笑巧合！黃子佼、米老鼠相似度90% 穿吳日云新品撞Daniel Wong公仔造型

近日台灣設計師多有新作、新店鋪發表，吳日云AUSTIN.W以首場用聞的服裝秀帶來「Silhouettes 21」系列，將香氛運用在服裝上；Daniel Wong與Disney Mickey Mouse Collection聯名系列在新光三越台北信義新天地A11設櫃，INF也進駐誠品南西店，帶來全新春夏系列。

吳日云日前發表2021新作「Silhouettes 21」，邀請到黃子佼等名人到場參與，以剪影之名，表現服裝輪廓與人體之間的空間距離，主打首款具有香氣的襯衫「穿戴的香水——礦石襯衫」，與旅法調香師Erica Lin合作，運用擴香石釦子，賦予穿著者嶄新的體驗，品牌香則由大西洋⻄洋雪松、岩蘭草、杜松子等調和而成；在本季也與旅英織品工藝家Yen Ting Cho（卓彥廷）合作，打造獨特的數位人紋織物印花。