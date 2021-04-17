聽新聞
test
0:00 / 0:00

爆笑巧合！黃子佼、米老鼠相似度90% 穿吳日云新品撞Daniel Wong公仔造型

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
黃子佼出席吳日云服裝發表活動，拍照姿勢意外神似Daniel Wong x Disney Mickey Mouse Collection新光三越A11的米老鼠公仔。
黃子佼出席吳日云服裝發表活動，拍照姿勢意外神似Daniel Wong x Disney Mickey Mouse Collection新光三越A11的米老鼠公仔。

近日台灣設計師多有新作、新店鋪發表，吳日云AUSTIN.W以首場用聞的服裝秀帶來「Silhouettes 21」系列，將香氛運用在服裝上；Daniel Wong與Disney Mickey Mouse Collection聯名系列在新光三越台北信義新天地A11設櫃，INF也進駐誠品南西店，帶來全新春夏系列。

吳日云日前發表2021新作「Silhouettes 21」，邀請到黃子佼等名人到場參與，以剪影之名，表現服裝輪廓與人體之間的空間距離，主打首款具有香氣的襯衫「穿戴的香水——礦石襯衫」，與旅法調香師Erica Lin合作，運用擴香石釦子，賦予穿著者嶄新的體驗，品牌香則由大西洋⻄洋雪松、岩蘭草、杜松子等調和而成；在本季也與旅英織品工藝家Yen Ting Cho（卓彥廷）合作，打造獨特的數位人紋織物印花。

華裔設計師Daniel Wong與迪士尼聯名則是插旗信義商圈，櫃位除了巨型公仔之外，也有四幅藝術版畫作品展示，以及A11獨賣款商品「漫步」印花系列，以米白、天空藍及淺藍等帶有灰色調的顏色來詮釋，包括長袖衛衣、短袖襯衫、棒球帽。此外，設計師郭瑋的品牌INF則選址南西誠品，以純白色的裝潢來表現黑色為主的服裝，展示、販售2021春夏系列與手機軟體Line聯名的商品。

名模王思偉出席INF誠品南西店開幕活動。圖／INF提供
名模王思偉出席INF誠品南西店開幕活動。圖／INF提供
INF於誠品南西店設櫃，銷售2021春夏系列新品。圖／INF提供
INF於誠品南西店設櫃，銷售2021春夏系列新品。圖／INF提供
Daniel Wong與Disney Mickey Mouse Collection聯名系列在新光三越台北信義新天地A11設櫃。圖／AUSTIN.W提供
Daniel Wong與Disney Mickey Mouse Collection聯名系列在新光三越台北信義新天地A11設櫃。圖／AUSTIN.W提供
黃子佼身穿全新的香水礦石襯衫出席吳日云AUSTIN.W服裝暨香氛發表會。圖／AUSTIN.W提供
黃子佼身穿全新的香水礦石襯衫出席吳日云AUSTIN.W服裝暨香氛發表會。圖／AUSTIN.W提供
Daniel Wong x Disney Mickey Mouse Collection新光三越A11獨賣款「漫步」短袖襯衫，7,980元。圖／Daniel Wong提供
Daniel Wong x Disney Mickey Mouse Collection新光三越A11獨賣款「漫步」短袖襯衫，7,980元。圖／Daniel Wong提供
設計師吳日云（左4）發表「Silhouettes 21」系列，包括全新服裝與品牌香氛。圖／INF提供
設計師吳日云（左4）發表「Silhouettes 21」系列，包括全新服裝與品牌香氛。圖／INF提供
黃子佼在吳日云AUSTIN.W發表會現場穿上香水礦石襯衫。圖／AUSTIN.W提供
黃子佼在吳日云AUSTIN.W發表會現場穿上香水礦石襯衫。圖／AUSTIN.W提供

品牌 誠品

延伸閱讀

感情糾紛葬送演藝事業 「過來人」黃子佼建議超中肯

影／瑜亮情節再起？吳姍儒頂C奶代言內衣　約Lulu一起衝業績

黃子佼「你也有今天」 劉若英驚喜送上厚禮「賄賂」

許瑋甯妙解感情題 邱澤大曝床戰Lulu的秘密

相關新聞

爆笑巧合！黃子佼、米老鼠相似度90% 穿吳日云新品撞Daniel Wong公仔造型

近日台灣設計師多有新作、新店鋪發表，吳日云AUSTIN.W以首場用聞的服裝秀帶來「Silhouettes 21」系列，將...

尹汝貞、凡妮莎寇比黑色晚裝冷豔迷人 凱特布蘭琪自備仙氣加帥氣

黑色向來是女星出席正式場合的安全選擇，可以帥氣俐落、也能表現性感高雅，近期獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳女配角...

水原希子的春日穿搭好可愛 泫雅、邵雨薇搭COACH同款顯修長身型

水原希子穿著可愛的瓢蟲毛衣背心，背著綠色的COACH Pillow Tabby包款，手上拿著小花盆栽，綻放春天的氣息，給...

母女一起體態變更美！媚登峰推母女專屬萬元成行48折

女人不分年齡都想要變美，母親節將至，女人都該對自己好一點。台灣頂級纖體美妍機構媚登峰，推出六大體型定製化體雕28,800...

送給媽媽滿滿幸福！台隆滿3千送2百 再送亞尼克生乳捲

正要準備母親節禮物嗎？那一定要給媽媽滿滿的幸福，台隆手創館推出多樣化的好禮，即日起至5月9日推出電子會員單筆消費滿3千送...

狂掉頭皮屑、頭髮扁塌怎麼辦？皮膚科醫師提醒根治關鍵

又到了換季的時候，許多人的頭皮又開始不穩定了，包括狂掉頭皮屑，或是頭髮持續扁塌，到底該怎麼拯救頭皮呢？越診所皮膚科醫師黃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。