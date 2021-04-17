尹汝貞、凡妮莎寇比黑色晚裝冷豔迷人 凱特布蘭琪自備仙氣加帥氣

黑色向來是女星出席正式場合的安全選擇，可以帥氣俐落、也能表現性感高雅，近期獲頒英國影藝學院電影獎（BAFTA）最佳女配角獎的韓國女星尹汝貞，即是身穿一襲高雅的DIOR現身；凱特布蘭琪（Cate Blanchett）日前出席第27屆美國演員工會獎（SAG Awards），則是身穿2021早秋GIVENCHY褲裝表現她的優雅從容，在黑色的簡約中綻放獨特的個人品味。

尹汝貞以「夢想之地」而被歐美媒體譽為韓版梅莉史翠普，也成了首位入圍奧斯卡最佳女配角獎提名的韓國女演員，她日前在英國影藝學院電影獎的幽默致詞，令人印象深刻，身上的DIOR高級訂製服也展現了她的威嚴霸氣。亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）日前為聖塔芭芭拉國際電影節（Santa Barbara International Film Festival）在紐約拍攝時，則是身穿DIOR 2021冬季黑色喀什米爾針織衫以及玫瑰刺繡裙裝，搭配鮮明的妝容表現神秘女人味。