快訊

故障了？障眼法？ 陸航母遼寧號在南海定點停留一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水原希子的春日穿搭好可愛 泫雅、邵雨薇搭COACH同款顯修長身型

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
邵雨薇、水原希子、泫雅都搭配COACH Pillow手袋。圖／取自IG
邵雨薇、水原希子、泫雅都搭配COACH Pillow手袋。圖／取自IG

水原希子穿著可愛的瓢蟲毛衣背心，背著綠色的COACH Pillow Tabby包款，手上拿著小花盆栽，綻放春天的氣息，給人愉悅的視覺感；這款Pillow Tabby手袋也是邵雨薇、韓星泫雅近期選搭的包款，以飽和色彩帶來穿搭焦點。

水原希子是COACH日本代言人，在她的IG可以發現她很喜歡身上的瓢蟲毛衣背心，還另外搭襯了以剩餘皮革編織而成的環保Field托特包款，展現春日氣息。性感又率真的韓星泫雅則是在逛街時背著Pillow Tabby，有一張背面照片則表現包款所帶來的優雅身型比例，同樣配襯橙色款的邵雨薇，則是在旅行時光選用，呈現郊遊的好心情。

2021春季最新Pillow Tabby延伸自單肩Tabby手袋的設計，以柔軟的Napa皮革製成，外型輪廓如同枕頭般蓬鬆豐盈，因此命名為Pillow Tabby，以舒服的觸感表現隨性時尚態度，傳遞溫暖、舒適自在、活潑嬉鬧的氛圍。它的輪廓來自七○年代的包款，目前推出黑色、綠色、象牙白、蜜餞橙色等顏色，附有兩條可拆卸的肩帶可手提，也可短肩背、斜背。

皮革編織環保Field托特包款，14,800元。圖／COACH提供
皮革編織環保Field托特包款，14,800元。圖／COACH提供
蜜餞橙Pillow Tabby，23,800元。圖／COACH提供
蜜餞橙Pillow Tabby，23,800元。圖／COACH提供
邵雨薇在小旅行時搭配了蜜餞橙COACH Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
邵雨薇在小旅行時搭配了蜜餞橙COACH Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
邵雨薇在小旅行時搭配了蜜餞橙COACH Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
邵雨薇在小旅行時搭配了蜜餞橙COACH Pillow Tabby手袋。圖／取自IG
象牙白Pillow Tabby，23,800元。圖／COACH提供
象牙白Pillow Tabby，23,800元。圖／COACH提供
俏皮可愛的泫雅以蜜餞橙COACH Pillow Tabby作為逛街手袋。圖／取自IG
俏皮可愛的泫雅以蜜餞橙COACH Pillow Tabby作為逛街手袋。圖／取自IG
水原希子身穿COACH瓢蟲主題毛衣20,800元、搭配皮革編織環保Field托特包款14,800元。圖／取自IG
水原希子身穿COACH瓢蟲主題毛衣20,800元、搭配皮革編織環保Field托特包款14,800元。圖／取自IG
水原希子身穿COACH瓢蟲主題毛衣20,800元、搭配綠色Pillow Tabby23,800元。圖／取自IG
水原希子身穿COACH瓢蟲主題毛衣20,800元、搭配綠色Pillow Tabby23,800元。圖／取自IG
俏皮可愛的泫雅以蜜餞橙COACH Pillow Tabby作為逛街手袋。圖／取自IG
俏皮可愛的泫雅以蜜餞橙COACH Pillow Tabby作為逛街手袋。圖／取自IG
林映唯在現實動態分享COACH Pillow手袋穿搭。圖／取自IG
林映唯在現實動態分享COACH Pillow手袋穿搭。圖／取自IG
綠色Pillow Tabby，23,800元。圖／COACH提供
綠色Pillow Tabby，23,800元。圖／COACH提供

盆栽

延伸閱讀

邵雨薇撇男友爽穿Paul Smith新裝 「我只挑自己的！」

邵雨薇曬小六照「黑得像木炭」 「從小美到大」網驚呆

水原希子脫了！出道以來首次鏡頭前全裸　解放自我登藝術展

超閃！邵雨薇嚮往聯誼　曝吳慷仁吃醋霸氣反應

相關新聞

水原希子的春日穿搭好可愛 泫雅、邵雨薇搭COACH同款顯修長身型

水原希子穿著可愛的瓢蟲毛衣背心，背著綠色的COACH Pillow Tabby包款，手上拿著小花盆栽，綻放春天的氣息，給...

母女一起體態變更美！媚登峰推母女專屬萬元成行48折

女人不分年齡都想要變美，母親節將至，女人都該對自己好一點。台灣頂級纖體美妍機構媚登峰，推出六大體型定製化體雕28,800...

送給媽媽滿滿幸福！台隆滿3千送2百 再送亞尼克生乳捲

正要準備母親節禮物嗎？那一定要給媽媽滿滿的幸福，台隆手創館推出多樣化的好禮，即日起至5月9日推出電子會員單筆消費滿3千送...

狂掉頭皮屑、頭髮扁塌怎麼辦？皮膚科醫師提醒根治關鍵

又到了換季的時候，許多人的頭皮又開始不穩定了，包括狂掉頭皮屑，或是頭髮持續扁塌，到底該怎麼拯救頭皮呢？越診所皮膚科醫師黃...

盤點7款「視覺系」母親節蛋糕！飯店星廚手作超吸睛

母親節將到來，坊間各型各款的母親節蛋糕繽紛亮相，「飯店版」今年大玩創意，不只內餡巧搭創新奇，外型也愈精緻美型，甚至走出各...

「乖乖」換包裝？截角功用大 免排隊、再送斑比乖乖杯

宜蘭梅花湖附近擁有台版小奈良之稱的「斑比山丘」和經典零食「乖乖」推出聯名餅乾，即日起至6月30日，憑「乖乖X斑比山丘聯名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。