水原希子的春日穿搭好可愛 泫雅、邵雨薇搭COACH同款顯修長身型

水原希子穿著可愛的瓢蟲毛衣背心，背著綠色的COACH Pillow Tabby包款，手上拿著小花盆栽，綻放春天的氣息，給人愉悅的視覺感；這款Pillow Tabby手袋也是邵雨薇、韓星泫雅近期選搭的包款，以飽和色彩帶來穿搭焦點。

水原希子是COACH日本代言人，在她的IG可以發現她很喜歡身上的瓢蟲毛衣背心，還另外搭襯了以剩餘皮革編織而成的環保Field托特包款，展現春日氣息。性感又率真的韓星泫雅則是在逛街時背著Pillow Tabby，有一張背面照片則表現包款所帶來的優雅身型比例，同樣配襯橙色款的邵雨薇，則是在旅行時光選用，呈現郊遊的好心情。