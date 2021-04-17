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水原希子的春日穿搭好可愛 泫雅、邵雨薇搭COACH同款顯修長身型
水原希子穿著可愛的瓢蟲毛衣背心，背著綠色的COACH Pillow Tabby包款，手上拿著小花盆栽，綻放春天的氣息，給人愉悅的視覺感；這款Pillow Tabby手袋也是邵雨薇、韓星泫雅近期選搭的包款，以飽和色彩帶來穿搭焦點。
水原希子是COACH日本代言人，在她的IG可以發現她很喜歡身上的瓢蟲毛衣背心，還另外搭襯了以剩餘皮革編織而成的環保Field托特包款，展現春日氣息。性感又率真的韓星泫雅則是在逛街時背著Pillow Tabby，有一張背面照片則表現包款所帶來的優雅身型比例，同樣配襯橙色款的邵雨薇，則是在旅行時光選用，呈現郊遊的好心情。
2021春季最新Pillow Tabby延伸自單肩Tabby手袋的設計，以柔軟的Napa皮革製成，外型輪廓如同枕頭般蓬鬆豐盈，因此命名為Pillow Tabby，以舒服的觸感表現隨性時尚態度，傳遞溫暖、舒適自在、活潑嬉鬧的氛圍。它的輪廓來自七○年代的包款，目前推出黑色、綠色、象牙白、蜜餞橙色等顏色，附有兩條可拆卸的肩帶可手提，也可短肩背、斜背。
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