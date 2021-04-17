聽新聞
test
0:00 / 0:00
母女一起體態變更美！媚登峰推母女專屬萬元成行48折
女人不分年齡都想要變美，母親節將至，女人都該對自己好一點。台灣頂級纖體美妍機構媚登峰，推出六大體型定製化體雕28,800元，以及「母女專屬的Our Time」優惠，女兒帶媽媽一起去媚登峰，可共享萬元成行48折優惠，日前劉品言就帶著媽媽搶先體驗，也準備送上媚登峰的課程，讓媽媽變得更美麗。
因為疫情影響，以往母親節都會帶媽媽出國的劉品言，今年帶媽媽出席媚登峰的活動，讓媽媽體驗「母女專屬的Our Time」和明星級課程「Fusion 3D無痕超導潤顏」，讓媽媽超滿意，劉品言也當場下訂媚登峰課程送給媽媽，希望讓媽媽能有最佳狀態。
媚登峰董事長莊雅清董事長表示「關於體態，男女大不同，女生要的是線條優美、紅色肌肉增加、優雅的塑身環境。而科技化的儀器，可以幫助女生更有效率」 。推出六大體定製化體雕的部分，莊雅清補充，會先為每位來賓檢測了解體型屬性後，利用科技無氧、儀器有氧的完整設備輔助，包括年初剛發表的HUBER，能短時間增肌減脂，恢復體態。
媚登峰還有兩大專利商品，包括「SAT美適能纖體有氧儀」，以及被稱為躺著做的皮拉提斯機器「TSC活力纖體勻動儀」，無須出國就能體驗最新設施，讓大家除了透過運動來呈現肌肉線條，透過科技化儀器能更提升效率。莊雅清強調，媚登峰向來重視服務與科技發展，29年前就開始代理高端儀器，提供最佳服務，此次希望能夠回饋給主顧客。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言