母女一起體態變更美！媚登峰推母女專屬萬元成行48折

女人不分年齡都想要變美，母親節將至，女人都該對自己好一點。台灣頂級纖體美妍機構媚登峰，推出六大體型定製化體雕28,800元，以及「母女專屬的Our Time」優惠，女兒帶媽媽一起去媚登峰，可共享萬元成行48折優惠，日前劉品言就帶著媽媽搶先體驗，也準備送上媚登峰的課程，讓媽媽變得更美麗。

因為疫情影響，以往母親節都會帶媽媽出國的劉品言，今年帶媽媽出席媚登峰的活動，讓媽媽體驗「母女專屬的Our Time」和明星級課程「Fusion 3D無痕超導潤顏」，讓媽媽超滿意，劉品言也當場下訂媚登峰課程送給媽媽，希望讓媽媽能有最佳狀態。

媚登峰董事長莊雅清董事長表示「關於體態，男女大不同，女生要的是線條優美、紅色肌肉增加、優雅的塑身環境。而科技化的儀器，可以幫助女生更有效率」 。推出六大體定製化體雕的部分，莊雅清補充，會先為每位來賓檢測了解體型屬性後，利用科技無氧、儀器有氧的完整設備輔助，包括年初剛發表的HUBER，能短時間增肌減脂，恢復體態。