快訊

舒力基轉強颱！這時間最接近台灣 降雨熱區出爐

專題／媽祖遶境徒步之旅 見證一樁樁感人事蹟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送給媽媽滿滿幸福！台隆滿3千送2百 再送亞尼克生乳捲

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
台隆獨家日本3D蜂巢圓盤坐墊／2,200元。圖／台隆手創館提供
台隆獨家日本3D蜂巢圓盤坐墊／2,200元。圖／台隆手創館提供

正要準備母親節禮物嗎？那一定要給媽媽滿滿的幸福，台隆手創館推出多樣化的好禮，即日起至5月9日推出電子會員單筆消費滿3千送200元，買限定商品還送亞尼克生乳捲，4月26日至5月31日，加碼消費送吉豚屋炸海老兌換券，全台限量1萬份。

想要送給媽媽居家用品，還能一起吃蛋糕，首推入手淺野超吸水毛巾或浴巾，採用100%有機棉，不易掉毛且吸水性佳，獲得日本多項大獎，只要購買淺野毛巾任一條，馬上就送亞尼克生乳捲兌換券，非常值得入手。

媽媽平常壓力大，可以讓媽媽放鬆一下，台隆獨家推出日本3D蜂巢圓盤坐墊，採用蜂巢設計，可以長時間使用，矯正姿勢同時舒緩壓力；淋浴也讓媽媽好好放鬆，台隆獨家的香氛蓮蓬頭三件組，獲得2019年韓國亞洲設計獎、2019年歐洲產品設計獎金獎等，有著可替換式的蓮蓬頭，放入法國精油香氛凝膠球，含肌膚保養成分，邊沐浴邊保養。

淺野XTC超吸水長毛巾／每條990元，買即送亞尼克生乳捲兌換券。圖／台隆手創館提供
淺野XTC超吸水長毛巾／每條990元，買即送亞尼克生乳捲兌換券。圖／台隆手創館提供
台隆獨家香氛蓮蓬頭三件組／原價1,580元、特價1,350元。圖／台隆手創館提供
台隆獨家香氛蓮蓬頭三件組／原價1,580元、特價1,350元。圖／台隆手創館提供

延伸閱讀

乾旱低溫刺激花朵盛開 龍眼蜜大豐收

「供5停2」沒熱水洗澡怎麼辦？ 網：可這樣DIY輕鬆洗

momo購物網「母親節蛋糕」預購開跑！亞尼克、哈根達斯、唐緹、滋本家等30大品牌蛋糕6折起

亞尼克「紅心芭樂生乳捲」登場！女王蛋糕歡度母親節

相關新聞

送給媽媽滿滿幸福！台隆滿3千送2百 再送亞尼克生乳捲

正要準備母親節禮物嗎？那一定要給媽媽滿滿的幸福，台隆手創館推出多樣化的好禮，即日起至5月9日推出電子會員單筆消費滿3千送...

狂掉頭皮屑、頭髮扁塌怎麼辦？皮膚科醫師提醒根治關鍵

又到了換季的時候，許多人的頭皮又開始不穩定了，包括狂掉頭皮屑，或是頭髮持續扁塌，到底該怎麼拯救頭皮呢？越診所皮膚科醫師黃...

盤點7款「視覺系」母親節蛋糕！飯店星廚手作超吸睛

母親節將到來，坊間各型各款的母親節蛋糕繽紛亮相，「飯店版」今年大玩創意，不只內餡巧搭創新奇，外型也愈精緻美型，甚至走出各...

「乖乖」換包裝？截角功用大 免排隊、再送斑比乖乖杯

宜蘭梅花湖附近擁有台版小奈良之稱的「斑比山丘」和經典零食「乖乖」推出聯名餅乾，即日起至6月30日，憑「乖乖X斑比山丘聯名...

即起開搶！國泰萬怡MJ Kitchen祭出超狂「買2送2」優惠

母親節倒數中！台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen預告將於5月推出全新義大利主題料理菜色，並同步推出「爸媽用餐，我們買單...

中市府打造捷運旅遊觀光地圖 搭捷運遊台中吃美食

台中市捷運綠線上月25日試營運復駛，台中市政府觀光旅遊局盤點捷運沿線必遊景點、米其林餐廳及在地美食，結合中市公車路網、i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。