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送給媽媽滿滿幸福！台隆滿3千送2百 再送亞尼克生乳捲
正要準備母親節禮物嗎？那一定要給媽媽滿滿的幸福，台隆手創館推出多樣化的好禮，即日起至5月9日推出電子會員單筆消費滿3千送200元，買限定商品還送亞尼克生乳捲，4月26日至5月31日，加碼消費送吉豚屋炸海老兌換券，全台限量1萬份。
想要送給媽媽居家用品，還能一起吃蛋糕，首推入手淺野超吸水毛巾或浴巾，採用100%有機棉，不易掉毛且吸水性佳，獲得日本多項大獎，只要購買淺野毛巾任一條，馬上就送亞尼克生乳捲兌換券，非常值得入手。
媽媽平常壓力大，可以讓媽媽放鬆一下，台隆獨家推出日本3D蜂巢圓盤坐墊，採用蜂巢設計，可以長時間使用，矯正姿勢同時舒緩壓力；淋浴也讓媽媽好好放鬆，台隆獨家的香氛蓮蓬頭三件組，獲得2019年韓國亞洲設計獎、2019年歐洲產品設計獎金獎等，有著可替換式的蓮蓬頭，放入法國精油香氛凝膠球，含肌膚保養成分，邊沐浴邊保養。
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